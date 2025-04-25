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Музыкальное послание: Пугачёва почтила память отца новым треком Верьте или не верьте

1:07
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Певица Алла Пугачёва представила заключительную часть музыкального цикла "Поцелуи войны" — трек "Верьте или не верьте", посвящённый своему отцу, Борису Пугачёву, и его боевым товарищам.

Алла Пугачёва
Фото: commons.wikimedia by Serge Serebro, Vitebsk Popular News, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Алла Пугачёва

Премьера композиции, ставшей финальным аккордом трилогии, состоялась на YouTube-канале артистки. В описании к видео Пугачёва отметила: "Светлая память тем, кто подарил нам мир".

Автором стихов выступил поэт Андрей Ордынец, с которым певица сотрудничала в первой части цикла — заглавных "Поцелуях войны". Музыку, как и к предыдущим трекам, написал композитор Андрей Мисин.

Алла Пугачёва уехала из России в 2022 году вслед за своим мужем, юмористом Максимом Галкиным* (признан в РФ иноагентом). В настоящее время семейная пара с детьми проживает либо в Израиле, либо на Кипре.

Ранее стало известно о состоянии здоровья Константина Меладзе после развода.

* — физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.

Уточнения

А́лла Бори́совна Пугачёва (в первом замужестве Орбаке́не; род. 15 апреля 1949, Москва, СССР) — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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