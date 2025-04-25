Музыкальное послание: Пугачёва почтила память отца новым треком Верьте или не верьте

Певица Алла Пугачёва представила заключительную часть музыкального цикла "Поцелуи войны" — трек "Верьте или не верьте", посвящённый своему отцу, Борису Пугачёву, и его боевым товарищам.
Премьера композиции, ставшей финальным аккордом трилогии, состоялась на YouTube-канале артистки. В описании к видео Пугачёва отметила: "Светлая память тем, кто подарил нам мир".
Автором стихов выступил поэт Андрей Ордынец, с которым певица сотрудничала в первой части цикла — заглавных "Поцелуях войны". Музыку, как и к предыдущим трекам, написал композитор Андрей Мисин.
Алла Пугачёва уехала из России в 2022 году вслед за своим мужем, юмористом Максимом Галкиным* (признан в РФ иноагентом). В настоящее время семейная пара с детьми проживает либо в Израиле, либо на Кипре.
Ранее стало известно о состоянии здоровья Константина Меладзе после развода.
* — физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
А́лла Бори́совна Пугачёва (в первом замужестве Орбаке́не; род. 15 апреля 1949, Москва, СССР) — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Мировой океан скрывает зоны, в которые не заходит даже военный флот. Почему субмарины обходят стороной целые регионы? Причины — и жуткие, и логичные.