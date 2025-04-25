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Меладзе прервал молчание: первое появление после развода вызвало переполох

1:32
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Продюсер Константин Меладзе, с 2022 года проживающий в Италии, неожиданно посетил концерт своего брата Валерия Меладзе в Лондоне. Это первое публичное появление композитора после переезда за границу, где он вёл затворнический образ жизни.

Константин Меладзе и Валерий Меладзе
Фото: instagram.com by личный аккаунт Константина Меладзе в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Константин Меладзе и Валерий Меладзе

Пользователи соцсетей сразу обратили внимание на его внешность: Меладзе выглядел заметно похудевшим, что вызвало волну предположений о проблемах со здоровьем.

Бывший директор продюсера Александр Пухов, продолжающий сотрудничать с компанией Meladze Music, опроверг слухи.

"Константин прекрасно себя чувствует, не жалуется на здоровье. Тут больше не о чем говорить", — заявил он в комментарии "Абзацу", отказавшись уточнить, связано ли похудение с диетой.

Напомним, после начала спецоперации Меладзе покинул Россию, поселившись в частном доме в Италии, и избегал публичных высказываний о политике — в отличие от брата Валерия, открыто поддержавшего Украину.

С тех пор композитор практически исчез из медиапространства, ограничиваясь редкими постами в соцсетях. Оживление вокруг его персоны возникло после развода с Верой Брежневой в 2023 году: тогда в СМИ появились слухи о тяжелой депрессии Меладзе на фоне расставания и давления из-за молчаливой позиции.

Ранее стало известно, что Веру Брежневу хотят внести в списки террористов и экстремистов.

Уточнения

Константи́н Шо́таевич Мела́дзе (груз. კონსტანტინე შოთას ძე მელაძე, укр. Костянтин Шотович Меладзе; род. 11 мая 1963, Батуми, Аджарская АССР, Грузинская ССР, СССР) — советский и украинский певец, композитор, поэт-песенник, музыкальный продюсер и аранжировщик.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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