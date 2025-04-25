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Клеймо предателя: Вере Брежневой грозит статус пособника террористов

1:09
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин призвал внести певицу Веру Брежневу в списки "террористов и экстремистов".

Вера Брежнева
Фото: youtube.com by канал Аделя Исламгулова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Вера Брежнева

Поводом, по его словам, стала финансовая помощь артистки Вооружённым силам Украины. Соответствующее заявление сделал в комментарии для "Страстей", добавив, что 25 апреля направит официальный запрос в правоохранительные органы.

Бородин утверждает, что Брежнева, покинувшая Россию в 2022 году и переехавшая в Италию с экс-супругом Константином Меладзе, "регулярно перечисляет средства на нужды ВСУ".

Певица, выступавшая в прошлом в составе группы "ВИА Гра", с начала полномасштабного конфликта открыто поддержала Украину и прекратила концертную деятельность в РФ. В 2023-м ей аннулировали вид на жительство в России, а позже она подтвердила развод с Меладзе, назвав причиной "непреодолимые разногласия", в том числе политические.

Ранее голливудский актёр рассказал о любви к маленькому городу.

Уточнения

Ве́ра Бре́жнева (при рождении — Ве́ра Ви́кторовна Галушка, укр. Віра Вікторівна Галушка; род. 3 февраля 1982, Днепродзержинск, Днепропетровская область) — украинская поп-певица, актриса, телеведущая.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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