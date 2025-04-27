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Прохор Шаляпин против Яны Чуриковой: певец объяснил, почему телеведущая удалила интервью с ним

1:04
Шоу-бизнес

Недавно экстравагантный певец Прохор Шаляпин вспомнил о своём старом интервью ведущей Яне Чуриковой. Вскоре интервью было удалено с YouTube-канала Чуриковой.

Прохор Шаляпин
Фото: commons.wikimedia.org by Kalendar, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Прохор Шаляпин

Шаляпин объяснил исчезновение интервью тем, что поведение Чуриковой во время их беседы было заносчивым и она сама это впоследствии поняла. Шаляпин заявил, что Чурикова пыталась выставить его на смех. Заявления певца не ускользнули от прессы. Тогда он решил прояснить ситуацию.

"Делать мне нечего — тратить на это энергию, просто в очередной раз сделал выводы, что всем мил не будешь по определению… Но, разумеется, Яна удалила это интервью, потому как осознала свой провал", — заявил Прохор в личном Telegram-канале.

Сама Яна Чурикова недоумевает от заявления Прохора Шаляпина и уверяет, что с её стороны ничего подобного не было. Оправдываться она не стала, отметив, что все вопросы по этому поводу только к Шаляпину.

Уточнения

Про́хор Андре́евич Шаля́пин (при рождении — Андре́й Андре́евич Захаре́нков; род. 26 ноября 1983, Волгоград) — российский певец, финалист проекта «Фабрика звёзд-6», лауреат конкурса молодых исполнителей «Утренняя звезда», телеведущий прогноза погоды на НТВ.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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