Айза устроила жениху и сыну экзекуцию, чтобы они почувствовали боль женщин при менструации

Блогер Айза Долматова заставила возлюбленного и сына прочувствовать состояние женщины, которую мучают спазмы при менструации.
Айза Долматова опубликовала в социальных сетях видео с неким прибором. Она подключила устройство с проводами к животам жениха и сына и начала нажимать на кнопки. Мужчины приготовились к экзекуции.
Мужчина и подросток стали корчиться от боли. Блогер отметила, что даже не включает прибор на полную мощность, а жених и сын уже вскрикивают от боли.
Так Айза попыталась объяснить своим мужчинам, что чувствует женщина в период менструации.
"Не знаю, к чему я их готовлю, но они готовы. Или как жить с одной женщиной с приветом в семье. Ни один один ребёнок ни пострадал, ни мой ни чужой", — заверила звезда Интернета.
Менструа́ция (от лат. mēnsis — «месяц», mēnstruus — «ежемесячный»), ме́сячные или ре́гулы — часть менструального цикла организма женщин и самок некоторых плацентарных млекопитающих (приматов, летучих мышей и прыгунчиковых).
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