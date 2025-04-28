Хочу понюхать собаку: беременная Ида Галич рассказала о своих необычных желаниях

0:39 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Беременная блогер Ида Галич озадачила своего жениха странным капризом.

Фото: Телеграм-канал Иды Галич is licensed under public doman Блогер Ида Галич

Ида Галич, которая ждёт ребёнка, опубликовала в социальных сетях переписку со своим женихом Олегом Ледвичем.

"Я хочу понюхать влажную чуть собаку. После мытья. Чтоб она чуть шампунем пахла", — озвучила своё необычное желание звезда Интернета.

Избранник Галич отреагировал на каприз возлюбленной без лишних вопросов.

"Ща", — ответил мужчина, который решил помочь беременной невесте.

Ранее Ида Галич объяснила, почему решила отложить свою свадьбу.

Уточнения

И́да Васи́льевна Га́лич (род. 3 мая 1990, ГДР) — российская телеведущая, певица и блогер.



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