Хочу понюхать собаку: беременная Ида Галич рассказала о своих необычных желаниях

Беременная блогер Ида Галич озадачила своего жениха странным капризом.
Ида Галич, которая ждёт ребёнка, опубликовала в социальных сетях переписку со своим женихом Олегом Ледвичем.
"Я хочу понюхать влажную чуть собаку. После мытья. Чтоб она чуть шампунем пахла", — озвучила своё необычное желание звезда Интернета.
Избранник Галич отреагировал на каприз возлюбленной без лишних вопросов.
"Ща", — ответил мужчина, который решил помочь беременной невесте.
Ранее Ида Галич объяснила, почему решила отложить свою свадьбу.
И́да Васи́льевна Га́лич (род. 3 мая 1990, ГДР) — российская телеведущая, певица и блогер.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Современные машины становятся "одноразовыми": зачем автопроизводители закладывают срок службы в проект?