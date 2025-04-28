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Артемий Лебедев рассказал, как ему удалось бросить курить

1:03
Шоу-бизнес

Дизайнер Артемий Лебедев вспомнил, что помогло ему преодолеть табачную зависимость.

курение
Фото: https://commons.wikimedia.org by Mostafameraji, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
курение

Артемий Лебедев признался, что много лет был заядлым курильщиком. Он рассказала, что предпочитал курить суровые "солдатские" сигареты, от которых отказывались люди на улице, когда пытались "стрельнуть" у него папироску.

Лебедев своевольно отреагировал на указ о запрете курения в общественных местах. Он рассказал, что издал свой корпоративный указ, который предписывал, что места для курения для его сотрудников оборудовались прямо на рабочем месте.

У компьютеров его сотрудников, по его словам, стояли клубы дыма.

Всё изменилось, по рассказу Лебедева, когда он решил бросить курить. Справиться с зависимостью ему помогла книга Аллена Карра "Лёгкий способ бросить курить".

После того, как дизайнер сам избавился от тяги к сигаретам, он предписал своим работникам поступить также, раздав каждому по книге Аллена Карра.

Уточнения

А́ллен Карр (англ. Allen Carr; 2 сентября 1934, Лондон, Англия, Великобритания — 29 ноября 2006, Бенальмадена, Андалусия, Испания) — британский гуру по борьбе с курением табака, автор книги «Лёгкий способ бросить курить». Также написал книги по борьбе с другими зависимостями — алкоголизмом, лишним весом, некоторыми фобиями.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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