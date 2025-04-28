Дизайнер Артемий Лебедев вспомнил, что помогло ему преодолеть табачную зависимость.
Артемий Лебедев признался, что много лет был заядлым курильщиком. Он рассказала, что предпочитал курить суровые "солдатские" сигареты, от которых отказывались люди на улице, когда пытались "стрельнуть" у него папироску.
Лебедев своевольно отреагировал на указ о запрете курения в общественных местах. Он рассказал, что издал свой корпоративный указ, который предписывал, что места для курения для его сотрудников оборудовались прямо на рабочем месте.
У компьютеров его сотрудников, по его словам, стояли клубы дыма.
Всё изменилось, по рассказу Лебедева, когда он решил бросить курить. Справиться с зависимостью ему помогла книга Аллена Карра "Лёгкий способ бросить курить".
После того, как дизайнер сам избавился от тяги к сигаретам, он предписал своим работникам поступить также, раздав каждому по книге Аллена Карра.
А́ллен Карр (англ. Allen Carr; 2 сентября 1934, Лондон, Англия, Великобритания — 29 ноября 2006, Бенальмадена, Андалусия, Испания) — британский гуру по борьбе с курением табака, автор книги «Лёгкий способ бросить курить». Также написал книги по борьбе с другими зависимостями — алкоголизмом, лишним весом, некоторыми фобиями.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Современные машины становятся "одноразовыми": зачем автопроизводители закладывают срок службы в проект?