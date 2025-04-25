Бородина предупредила гостей свадьбы о строгом дресс-коде: тятя Зина пришла в синем

Телеведущая Ксения Бородина раскритиковала гостей свадьбы, которые не соблюдают установленный дресс-код.
Готовящаяся к свадьбе с Николаем Сердюковым Ксения Бородина предупредила гостей свадебной церемонии о строгом дресс-коде.
"Тётя Зина пришла в синем, баба Галя пришла в зелёном, а Раиса Захаровна пришла в красном, кто-то в бежевом, кто-то в горошек, кто-то в полосочку. Потом на фотографиях это всё смотрится очень зашкварно", — объяснила Ксения.
Бородина заранее обеспокоилась о красоте и эстетике своей будущей свадьбы. Она отметила, что жених и невеста в праве диктовать свои правила гостям в знаменательный день.
"Всё должно быть не так, как родственники скажут, а так как хотите вы", — выразила своё мнение звезда ТВ.
Ранее Ксения Бородина рассказала, за что полюбила Николая Сердюкова.
Ксе́ния Ки́мовна Бородина́ (урожд. — Амо́ева, во втором браке — Ома́рова; род. 8 марта 1983, Москва) — российская телеведущая, актриса и диджей.
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