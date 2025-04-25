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Бородина предупредила гостей свадьбы о строгом дресс-коде: тятя Зина пришла в синем

0:58
Шоу-бизнес

Телеведущая Ксения Бородина раскритиковала гостей свадьбы, которые не соблюдают установленный дресс-код.

Телеведущая Ксения Бородина и блогер Николай Сердюков
Фото: ВК-аккаунт Ксении Бородиной is licensed under public doman
Телеведущая Ксения Бородина и блогер Николай Сердюков

Готовящаяся к свадьбе с Николаем Сердюковым Ксения Бородина предупредила гостей свадебной церемонии о строгом дресс-коде.

"Тётя Зина пришла в синем, баба Галя пришла в зелёном, а Раиса Захаровна пришла в красном, кто-то в бежевом, кто-то в горошек, кто-то в полосочку. Потом на фотографиях это всё смотрится очень зашкварно", — объяснила Ксения.

Бородина заранее обеспокоилась о красоте и эстетике своей будущей свадьбы. Она отметила, что жених и невеста в праве диктовать свои правила гостям в знаменательный день.

"Всё должно быть не так, как родственники скажут, а так как хотите вы", — выразила своё мнение звезда ТВ.

Ранее Ксения Бородина рассказала, за что полюбила Николая Сердюкова.

Уточнения

Ксе́ния Ки́мовна Бородина́ (урожд. — Амо́ева, во втором браке — Ома́рова; род. 8 марта 1983, Москва) — российская телеведущая, актриса и диджей.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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Бородина предупредила гостей свадьбы о строгом дресс-коде: тятя Зина пришла в синем
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