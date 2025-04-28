Чудеса медицины: Собчак оценила помолодевшую на 10 лет Деми Мур

0:51 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Ксению Собчак восхитил внешний вид 62-летней голливудской актрисы Деми Мур.

Фото: Телеграм-канал Ксении Собчак is licensed under public doman Актриса Деми Мур

Ксения Собчак не прошла мимо триумфального выхода в свет актрисы Деми Мур.

"Конечно, чудеса медицины и регулярного спорта позволили актрисе в 62 сбросить с десяток лет. Работа колоссальная", — написала Ксения в своём Telegram-канале под фото звезды Голливуда.

Журналистка оценила слова кинодивы о том, что она много лет истязала своё тело диетами и спортом ради ролей в кино.

Сейчас же, по словам Мур, она гораздо бережнее относится к своему телу. Такие заявления Собчак восприняла как часть продолжающегося промоушена нашумевшего фильма "Субстанция", где Деми Мур сыграла главную роль.

Уточнения

Деми́ Джин Мур (в девичестве — Гайнс (англ. Guynes; род. 11 ноября 1962[…], Розуэлл, Нью-Мексико) — американская актриса, кинопродюсер, телепродюсер, кинорежиссёр, телережиссёр, фотомодель, автор песен, активист, филантроп и мемуарист.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.