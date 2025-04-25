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Деми Мур перестала изнурять себя диетами: в молодости я мучила свое тело, теперь я добрее

Шоу-бизнес

Признанная самой красивой женщиной мира 62-летняя Деми Мур призналась, что в начале карьеры она подвергала себя экстремальным диетам и занятиям спортом.

Актриса Деми Мур
Фото: Телеграм-канал Ксении Собчак is licensed under public doman
Актриса Деми Мур

Фанаты 62-летней Деми Мур надеялись, что актриса получит "Оскар" за роль в фильме "Субстанция", но этого не произошло. Она уступила первенство молодой актрисе Майки Мэдисон.

В эксклюзивном интервью американскому журналу Мур признаётся, что изнуряла себя диетами и физической активностью.

"Я делала сумасшедшие вещи, например ездила на велосипеде по 42 километра, — сказала она в статье, — и всё потому, что я слишком ценила свой внешний вид".

Сейчас, по словам актрисы, ситуация сильно изменилась. Она теперь думает о своём здоровье и общем благополучии.

"Я стала добрее к себе", — подчеркивает Мур.

Теперь, по признанию звезды Голливуда, у неё гораздо более интуитивные, расслабленные и уверенные отношения со своим телом.

Уточнения

Деми́ Джин Мур (в девичестве — Гайнс (англ. Guynes; род. 11 ноября 1962[…], Розуэлл, Нью-Мексико) — американская актриса, кинопродюсер, телепродюсер, кинорежиссёр, телережиссёр, фотомодель, автор песен, активист, филантроп и мемуарист. 

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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