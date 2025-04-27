Вован и Лексус готовят бомбу: зрители увидят то, что всегда скрывалось за кулисами пранков

Вован и Лексус часто разыгрывают не только артистов и звёзд шоу-бизнеса, но и западных политиков. У пранкеров накопилось столько опыта в своих розыгрышах, что пришла идея снять об этом фильм.
Пранкеры заявили в беседе с ТАСС, что общественность слышит только сами разговоры, а между тем каждый раз им предшествует длительная подготовка. Вован и Лексус уверены, что зрителям было бы интересно проникнуть в "закулисье" скандальных пранков.
"Планы есть, но самое трудное — их реализовать, потому что здесь очень сложно соединить и политику, и юмор. Должен быть человек из команды профессионалов, которая бы разбиралась хорошо и в одной области, и в другой", — добавили пранкеры.
Влади́мир Алекса́ндрович Кузнецо́в, он же Vovan222, род. 21 августа 1984, Краснодарский край) — российский пранкер.
Ле́ксус (настоящее имя — Алексе́й Влади́мирович Столяро́в; род. 16 сентября 1987, Свердловск, РСФСР, СССР) — российский пранкер, работающий в жанре «пранк-журналистики».
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Луку не нужно много удобрений, но без правильной подготовки почвы и ухода он не даст крепких луковиц. Вот что действительно нужно этой культуре.