Сын певицы Жасмин продал на Авито свои подарки и не захотел делиться выручкой

0:52 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Жасмин трогательно обратилась к своему сыну Мирону, которому исполнилось 9 лет.

Фото: ВК-аккаунт певицы Жасмин is licensed under public doman Певица Жасмин с сыном

Певица Жасмин опубликовала в социальных сетях серию снимков с сыном Мироном. Мальчик отмечает свой 9-й день рождения. Она назвала наследника настоящим джентльменом.

Звезда отметила, что её сын за год стал ответственнее и самостоятельнее.

"Особенно радостно, что он уже начинает ездить к папе на работу и по-настоящему с удовольствием вникать в его дела", — написала артистка под фото.

Жасмин обратила внимание на предпринимательскую жилку сына, так как он продал на Авито подаренные ему ранее самокат, велосипед и машинку.

"Правда, предпочёл забыть, кто ему их купил, и долго не хотел делиться с нами выручкой", — поведала певица.

Уточнения

Жасми́н (настоящее имя Са́ра Льво́вна Шор, урождённая Манахи́мова, в первом браке Семендуева; род. 12 октября 1977, Дербент, Дагестанская АССР) — российская певица, актриса, телеведущая, фотомодель и дизайнер; заслуженная артистка РФ (2014).



Велосипе́д (стар. фр. vélocipède, от лат. vēlōx «быстрый» и pes «нога») — колёсное транспортное средство (или спортивный снаряд), приводимое в движение мускульной силой человека через ножные педали или (крайне редко) через ручные рычаги.

