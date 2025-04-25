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Сын певицы Жасмин продал на Авито свои подарки и не захотел делиться выручкой

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Шоу-бизнес

Певица Жасмин трогательно обратилась к своему сыну Мирону, которому исполнилось 9 лет.

Певица Жасмин с сыном
Фото: ВК-аккаунт певицы Жасмин is licensed under public doman
Певица Жасмин с сыном

Певица Жасмин опубликовала в социальных сетях серию снимков с сыном Мироном. Мальчик отмечает свой 9-й день рождения. Она назвала наследника настоящим джентльменом.

Звезда отметила, что её сын за год стал ответственнее и самостоятельнее.

"Особенно радостно, что он уже начинает ездить к папе на работу и по-настоящему с удовольствием вникать в его дела", — написала артистка под фото.

Жасмин обратила внимание на предпринимательскую жилку сына, так как он продал на Авито подаренные ему ранее самокат, велосипед и машинку.

"Правда, предпочёл забыть, кто ему их купил, и долго не хотел делиться с нами выручкой", — поведала певица.

Уточнения

Жасми́н (настоящее имя Са́ра Льво́вна Шор, урождённая Манахи́мова, в первом браке Семендуева; род. 12 октября 1977, Дербент, Дагестанская АССР) — российская певица, актриса, телеведущая, фотомодель и дизайнер; заслуженная артистка РФ (2014).

Велосипе́д (стар. фр. vélocipède, от лат. vēlōx «быстрый» и pes «нога») — колёсное транспортное средство (или спортивный снаряд), приводимое в движение мускульной силой человека через ножные педали или (крайне редко) через ручные рычаги.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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