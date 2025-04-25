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Скончавшийся Паша Техник появился в свежем клипе рэпера Басты

1:28
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Рэпер Василий Вакуленко, выступающий под псевдонимом Баста, выпустил новый альбом "LAMBADA" в рамках своего электронного проекта Gorilla Zippo. Пластинка, ставшая оммажем хаус-музыке 90-х и 2000-х, объединила девять треков в жанрах от брейк-бита до кантри.

Паша Техник
Фото: youtube.com by канал GAZ LIVE, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Паша Техник

Главным событием релиза стал клип на композицию "Туда-сюда", в котором снялись 75 российских знаменитостей — рекордное число для отечественной сцены.

В кадре мелькают лица Владимира Преснякова, Егора Крида, Ольги Серябкиной, Гуфа, Стаса Михайлова, Эльдара Джарахова и даже покойного рэпера Паши Техника, трагически погибшего в Таиланде в апреле. Его участие придало видео особый эмоциональный оттенок.

"Это музыкальная игрушка, дань эпохе, когда хаус правил танцполами", — объяснил Баста, подчеркнув ностальгический концепт клипа.

Альбом "LAMBADA", по словам автора, создан для разного контекста: "Дорога, лето, клуб — здесь есть всё. От биг-бита до альтернативы". Вакуленко экспериментирует со звучанием, смешивая рок-гитары с электронными семплами, а народные мотивы — с битами, напоминающими золотую эру клубной культуры.

Ранее Александр Добровинский высказался о разделе имущества между Алсу и Яном Абрамовым.

Уточнения

Па́ша Те́хник (настоящее имя — Па́вел Никола́евич И́влев; 1 июля 1984, Москва, СССР — 5 апреля 2025, Пхукет, Таиланд) — российский рэпер, автор текстов, битмейкер, музыкальный продюсер и шоумен.

Ба́ста (настоящее имя — Васи́лий Миха́йлович Вакуле́нко; род. 20 апреля 1980, Ростов-на-Дону) — российский рэпер, музыкант, битмейкер, композитор, ютубер, телерадиоведущий, актёр, сценарист, режиссёр и продюсер, украинского происхождения.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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