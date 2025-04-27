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Альтернативная реальность Наташи Королёвой: если бы не сцена, то что? Ответ певицы удивил всех!

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Шоу-бизнес

Сложно представить, чтобы Наташа Королёва была не певицей, а кем-то ещё, ведь она с детских лет на сцене. Уже со школьной поры было понятно, какая карьера ждёт будущую звезду, однако поклонников и журналистов нередко интересует, мог ли бы выбрать иную профессию тот или иной артист.

Наташа Королёва
Фото: commons.wikimedia.org by Schekinov Alexey Victorovich, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Наташа Королёва

Наташа Королёва побеседовала с Super и дала неожиданный ответ на вопрос, кем бы она стала, если бы не выбрала сцену.

"Я бы была историком", — заявила исполнительница хита "Жёлтые тюльпаны".

Уточнения

Ната́ша Королёва (настоящее имя — Ната́лья Влади́мировна Порыва́й (укр. Наталія Володимирівна Поривай); род. 31 мая 1973, Киев, Украинская ССР, СССР) — советская и российская эстрадная певица, киноактриса, фотомодель и телеведущая.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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