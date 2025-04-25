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Раздел имущества Алсу: адвокат Добровинский раскрыл неожиданный поворот событий

1:20
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Адвокат Александр Добровинский, представлявший интересы бизнесмена Яна Абрамова в судебном процессе против певицы Алсу, заявил, что бывшие супруги не заключили мировое соглашение.

Александр Добровинский
Фото: commons.wikimedia by Mark Nakoykher, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Александр Добровинский

Громкий раздел имущества, длившийся почти год, завершился 25 апреля, однако, вопреки сообщениям СМИ, договоренностей между сторонами не достигнуто.

"Никакого мирового соглашения нет. Скоро я подробно расскажу, чем всё закончилось, но уже сейчас могу сказать: я очень доволен результатом", — прокомментировал Добровинский в беседе с aif.ru.

По данным источников, экс-супруги делили активы на сумму около 10 млрд рублей. Напоминаем, что Абрамов изначально предлагал Алсу решить вопрос без публичных разбирательств, но певица настояла на суде. Условия финального решения не раскрываются, однако адвокат намекнул на успешный для своей стороны исход.

Причиной развода, по слухам, стала измена бизнесмена. Алсу ранее намекала, что его связь с моделью Анастасией Решетовой разрушила брак.

Ранее осудивший СВО Данила Козловский решил сделать сюрприз российским зрителям.

Уточнения

Алекса́ндр Андре́евич Доброви́нский (род. 25 сентября 1954, Москва) — российский юрист, специалист по семейным делам, управляющий партнёр московской коллегии адвокатов «Александр Добровинский и партнёры».

Алсу́ Рали́фовна Абра́мова (девичья фамилия — Са́фина; род. 27 июня 1983, Бугульма, Татарская АССР, РСФСР, СССР), более известная мононимно как Алсу́ — российская певица, телеведущая, актриса.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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