Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Самые ленивые упражнения на пресс — но эффект удивляет даже тренеров
Буксировка с вариатором: действие, которое может закончиться заменой коробки
Скончавшийся Паша Техник появился в свежем клипе рэпера Басты
Кошка игнорирует? Значит, вы слишком стараетесь — вот что надо делать
Секрет крупных кочанов: главное не удобрение, а это простое правило
Белая кухня покоряет с первого взгляда — но один момент всех пугает
Новое открытие в биологии: в клетке обнаружили скрытый защитный механизм
Раздел имущества Алсу: адвокат Добровинский раскрыл неожиданный поворот событий
Пополнение в семье Валерии: певица снова в новом статусе

Осудивший СВО Козловский решил сделать подарок российским зрителям: что приготовил актёр?

1:28
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Актёр Данила Козловский официально подтвердил проведение моноспектакля "Фрэнк" в Москве, но внёс коррективы в ранее озвученные планы.

Данила Козловский
Фото: commons.wikimedia.org by Svklimkin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Данила Козловский

В своём Telegram-канале артист объявил, что премьера состоится не 20 июня, а 3 мая — в день его 40-летия.

"Первый показ будет особым подарком для зрителей: билетов в продаже не будет, вход свободный", — подчеркнул Козловский.

Он пояснил, что уже 20 июня спектакль откроется для широкой публики.

Этот шаг стал не только творческим, но и символическим жестом: спектакль пройдёт после двухлетней паузы, вызванной скандалом вокруг позиции актёра. В 2023 году глава ФПБК Виталий Бородин обвинил Козловского в "дискредитации армии", "экстремизме" и возможном "сотрудничестве с зарубежными спецслужбами", ссылаясь на критику артистом спецоперации и его проживание в США.

Конфликт достиг судебного уровня, но в феврале 2025 года Козловский заявил о завершении тяжб: "Точка поставлена".

Возвращение на московскую сцену актёр представил как "новый этап" в карьере. "Фрэнк" — авторский проект, в котором Козловский выступает режиссёром и единственным исполнителем.

Ранее Дмитрий Маликов высказался о возросшей популярности Надежды Кадышевой.

Уточнения

Дани́ла Вале́рьевич Козло́вский (род. 3 мая 1985, Москва, РСФСР, СССР) — российский актёр театра и кино, кинорежиссёр, сценарист, продюсер.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Они не просто любят — они служат: породы собак, чья верность выходит за рамки привычного
Домашние животные
Они не просто любят — они служат: породы собак, чья верность выходит за рамки привычного Аудио 
Шокирующее открытие в Техасе: студенты нашли останки одного из крупнейших динозавров
Наука и техника
Шокирующее открытие в Техасе: студенты нашли останки одного из крупнейших динозавров Аудио 
Больше не нужно тратить деньги на кондиционер: охладить свой дом можно с помощью простой трубы
Недвижимость
Больше не нужно тратить деньги на кондиционер: охладить свой дом можно с помощью простой трубы Аудио 
Популярное
6 мест в океане, которых боятся даже подводные лодки

Мировой океан скрывает зоны, в которые не заходит даже военный флот. Почему субмарины обходят стороной целые регионы? Причины — и жуткие, и логичные.

6 мест в океане, которых боятся даже подводные лодки
Нам кажется, что время есть — но Солнце уже выбрало дату своей смерти
Нам кажется, что время есть — но Солнце уже выбрало дату своей смерти
Больше не нужно тратить деньги на кондиционер: охладить свой дом можно с помощью простой трубы
Как подтянуть дряблую кожу за две недели: советы, которые действительно работают
Что придумал украинский режим? План Зеленского против плана Трампа Дмитрий Плотников Турецкий батальон прибыл в Сомали в рамках союзнических обязательств Андрей Николаев Конгрессмен Фицпатрик выстрелил посланием Путину по русским и мог начать войну с РФ Олег Володин
Автомат, отказ тормозов — что делать, когда педаль провалилась, а машина не останавливается
Кошка в квартире — скучает ли она на самом деле
Весна начинается со сморчков: что можно, а что нельзя с ними делать
Весна начинается со сморчков: что можно, а что нельзя с ними делать
Последние материалы
Настойка на перегородках ореха: старинный рецепт, актуальный и сегодня
На упаковке всё красиво, а внутри — грязь: как не стать жертвой фальсификата
Возвращение к корням: Маликов объяснил возросшую популярность Кадышевой
Россия и Иран могут создать сухопутные газовые коридоры
Воспитание трудом: Бен Аффлек рассказал о первых заработках своих детей
Пенн Бэджли раскрыл правду: почему он с облегчением прощается с ролью в сериале Ты
Он идеален, но… что-то не так? Эти вопросы покажут, что именно
Смело забудьте о химии! Эти простые ингредиенты избавят туалет от накипи за несколько минут
Вода на Луне появляется из ветра — и это не поэтика, а физика
Дейва-Марина: 70 километров счастья на мотоцикле — путешествие, которое стоит каждой минуты
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.