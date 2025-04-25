Осудивший СВО Козловский решил сделать подарок российским зрителям: что приготовил актёр?

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Актёр Данила Козловский официально подтвердил проведение моноспектакля "Фрэнк" в Москве, но внёс коррективы в ранее озвученные планы.

Фото: commons.wikimedia.org by Svklimkin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Данила Козловский

В своём Telegram-канале артист объявил, что премьера состоится не 20 июня, а 3 мая — в день его 40-летия.

"Первый показ будет особым подарком для зрителей: билетов в продаже не будет, вход свободный", — подчеркнул Козловский.

Он пояснил, что уже 20 июня спектакль откроется для широкой публики.

Этот шаг стал не только творческим, но и символическим жестом: спектакль пройдёт после двухлетней паузы, вызванной скандалом вокруг позиции актёра. В 2023 году глава ФПБК Виталий Бородин обвинил Козловского в "дискредитации армии", "экстремизме" и возможном "сотрудничестве с зарубежными спецслужбами", ссылаясь на критику артистом спецоперации и его проживание в США.

Конфликт достиг судебного уровня, но в феврале 2025 года Козловский заявил о завершении тяжб: "Точка поставлена".

Возвращение на московскую сцену актёр представил как "новый этап" в карьере. "Фрэнк" — авторский проект, в котором Козловский выступает режиссёром и единственным исполнителем.

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Уточнения

Дани́ла Вале́рьевич Козло́вский (род. 3 мая 1985, Москва, РСФСР, СССР) — российский актёр театра и кино, кинорежиссёр, сценарист, продюсер.



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