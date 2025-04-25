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Возвращение к корням: Маликов объяснил возросшую популярность Кадышевой

1:29
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Певица Надежда Кадышева, солистка ансамбля "Золотое кольцо", неожиданно стала главным музыкальным феноменом среди подростков.

Надежда Кадышева
Фото: commons.wikimedia.org by El Pantera, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/
Надежда Кадышева

Билеты на её выступления раскупаются за считанные часы, а гонорары артистки за год выросли в три раза — с 1 до 3 млн рублей за концерт. По данным СМИ, на летние корпоративы коллектив уже принимает заказы с ценником до 15-20 млн рублей, что делает Кадышеву самой высокооплачиваемой звездой страны.

Народный артист России Дмитрий Маликов связал этот ажиотаж с новым трендом на русскую культуру.

"Сейчас модно обращаться к фольклору, но в современной, динамичной интерпретации. На концерты Кадышевой невозможно попасть — это показатель настоящей волны интереса", — прокомментировал музыкант в интервью НСН.

Он также признался, что сам экспериментирует с этническими мотивами: его композиция "Ветерок", стилизованная под народную, набирает популярность у молодой аудитории.

Эксперты отмечают, что успех Кадышевой отражает запрос молодежи на национальную идентичность через музыку. Яркие костюмы, зажигательные плясовые мелодии и энергетика выступлений "Золотого кольца" превратили коллектив в символ "новой традиционности".

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Уточнения

Наде́жда Ники́тична Ка́дышева (род. 1 июня 1959, Горкино, Лениногорский район, Татарская АССР, РСФСР, СССР) — советская и российская фолк-певица, солистка ансамбля «Золотое кольцо»; народная артистка России (1999).

Дми́трий Ю́рьевич Ма́ликов (род. 29 января 1970, Москва) — советский и российский эстрадный певец, композитор, пианист, дирижёр, продюсер, актёр театра и кино, телеведущий. 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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