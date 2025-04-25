Волочкова предрекла дочери печальное будущее: возьмешь фамилию Григорян

0:45 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Балерина Анастасия Волочкова продолжает раздувать семейный скандал.

Фото: ВК-аккаунт Анастасии Волочковой is licensed under public doman Балерина Анастасия Волочкова с дочерью

Волочкову очень задело нежелание дочери и её жениха приглашать на свадебное торжество журналистов.

Звезда балета предположила, что наследница пытается с ней конкурировать.

"Хоть если ты возьмешь фамилию Григорян, ты на всю жизнь будешь дочерью Анастасии Волочковой", — заявила экс-прима Большого театра.

Она потребовала от наследницы уважения к матери. Волочкова считает нужным поставить на место родственников.

Волочкова отметила, что только самых близких людей можно посылать в известном направлении. Балерина уверена, что после того, как эмоции утихнут, следует помириться.

Уточнения

Анастаси́я Ю́рьевна Волочко́ва (род. 20 января 1976, Ленинград) — российская артистка балета, танцовщица, общественный деятель. Заслуженная артистка РФ (2002), лауреат Международного конкурса имени Сержа Лифаря, обладательница приза «Benois de la Danse» (2002).



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