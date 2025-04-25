Волочкова предрекла дочери печальное будущее: возьмешь фамилию Григорян

Балерина Анастасия Волочкова продолжает раздувать семейный скандал.
Волочкову очень задело нежелание дочери и её жениха приглашать на свадебное торжество журналистов.
Звезда балета предположила, что наследница пытается с ней конкурировать.
"Хоть если ты возьмешь фамилию Григорян, ты на всю жизнь будешь дочерью Анастасии Волочковой", — заявила экс-прима Большого театра.
Она потребовала от наследницы уважения к матери. Волочкова считает нужным поставить на место родственников.
Волочкова отметила, что только самых близких людей можно посылать в известном направлении. Балерина уверена, что после того, как эмоции утихнут, следует помириться.
Анастаси́я Ю́рьевна Волочко́ва (род. 20 января 1976, Ленинград) — российская артистка балета, танцовщица, общественный деятель. Заслуженная артистка РФ (2002), лауреат Международного конкурса имени Сержа Лифаря, обладательница приза «Benois de la Danse» (2002).
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