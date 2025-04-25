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Воспитание трудом: Бен Аффлек рассказал о первых заработках своих детей

1:28
Шоу-бизнес » Зарубежный

Голливудский актёр Бен Аффлек в эфире шоу Today with Jenna & Friends поделился подробностями о взрослении своих детей.

Бен Аффлек
Фото: commons.wikimedia.org by Elen Nivrae from Paris, France, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Бен Аффлек

Во время беседы с ведущим Энди Коэном звезда признался, что двое его старших детей от брака с Дженнифер Гарнер — 19-летняя Вайолет и 16-летний Финн — уже начали зарабатывать самостоятельно. Один из них, как отметил Аффлек, устроился на "классическую подростковую работу в магазине", хотя подробности он раскрывать не стал.

Интересно, что подобный опыт был у Эппл, дочери бывшей возлюбленной Аффлека Гвинет Пэлтроу. Девушка несколько лет работала продавцом в бутике на западе Лос-Анджелеса, прежде чем поступить в Университет Вандербильта в Теннесси. Напомним, Пэлтроу и Аффлек встречались с 1997 по 2000 год.

"Мои старшие дети уже работают. Один как раз устроился в магазин — типичная подработка для подростка. Не буду уточнять, куда именно. А тот, кто учится в колледже, ищет стажировку на лето", — рассказал актёр.

Во время интервью Аффлек также затронул тему воспитания финансовой ответственности и подчеркнул, что, несмотря на желание обеспечить детей всем необходимым, считает важным учить их ценить труд.

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Уточнения

Бе́нджамин Ге́за А́ффлек-Болдт (англ. Benjamin Geza Affleck-Boldt; род. 15 августа 1972[…], Беркли, Калифорния) — американский актёр кино и телевидения, кинорежиссёр, сценарист и продюсер. 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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