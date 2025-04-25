Лолита на пике: артистка чувствует невиданную поддержку после отмены выступлений

Певица Лолита Милявская заявила, что волна общественной критики в её адрес усилила любовь публики.
По информации Telegram-канала "Страсти", артистка прокомментировала ситуацию с массовыми отменами концертов в 2025 году, вызванными жалобами активистов. Выступления не состоялись в Ижевске, Костроме, Ульяновске, Томске и других городах, однако немногие сохранённые шоу, по словам Милявской, собрали аншлаги.
"Зритель всегда на стороне жертв травли. Мы инстинктивно защищаем тех, кого обижают. Именно поэтому сейчас чувствую ещё большую поддержку", — отметила артистка.
Лолита также выразила желание лично пообщаться с организаторами кампании против её творчества: "Хочу посмотреть в глаза этим "доносчикам" — спросить, что их так задевает в моей музыке".
Ранее Ирина Шейк продала дорогостоящую квартиру в Нью-Йорке.
Лоли́та Ма́рковна Миля́вская (укр. Лоліта Марківна Мілявська; урождённая Горе́лик; род. 14 ноября 1963, Мукачево, Закарпатская область) — советская и российская эстрадная певица, актриса, телеведущая, режиссёр и продюсер.
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