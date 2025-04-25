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Роман Софи Тёрнер подошёл к концу? Подписчики заметили тревожный знак

2:20
Шоу-бизнес

Похоже, в личной жизни звезды "Игры престолов" снова перемены. 29-летняя актриса Софи Тёрнер перестала следить за аккаунтом своего возлюбленного, аристократа Перегрина Пирсона, в социальной сети. Этот шаг тут же вызвал волну слухов: неужели пара рассталась?

Софи Тернер
Фото: commons.wikimedia.org by Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Софи Тернер

Хотя в профиле Тёрнер всё ещё можно найти совместные снимки с Пирсоном, последний был опубликован ещё в январе — и с тех пор тишина. Ни сторис, ни лайков, ни упоминаний. Для поклонников, которые следят за каждым шагом актрисы после её развода с Джо Джонасом, это сигнал: что-то в отношениях явно пошло не так.

От романтики к молчанию

Софи и Перегрин начали встречаться в конце 2023 года. Их впервые заметили вместе в ноябре — папарацци засняли поцелуй пары в Париже, всего через пару месяцев после того, как Джо Джонас подал на развод. Новая связь актрисы тогда стала громким инфоповодом — не только потому, что Перегрин Пирсон принадлежит к британской аристократии, но и из-за того, насколько быстро Тёрнер перешла к новым отношениям после болезненного расставания.

Джо Джонас не одобрил

По словам инсайдеров, бывший супруг был шокирован тем, как быстро и публично Софи вступила в новый роман. Он считал, что Тёрнер демонстрирует чувства назло, и интерпретировал её действия как нечто вроде эмоциональной мести. Хотя сама актриса такие заявления не комментировала, её откровенность в интервью намекала на то, что она не собирается прятаться — ни от своей боли, ни от новой любви.

Сама Софи пока никак не прокомментировала "цифровой разрыв". Но в эпоху, когда отписка от партнёра в соцсетях часто предшествует официальному объявлению о расставании, такой жест выглядит более чем символичным. Подписчики уже заметили: актриса сосредоточилась на карьере и детях, реже делится личным и чаще — профессиональными успехами.

Пока это не подтверждение разрыва, но и не случайность. Для многих именно социальные сигналы — от подписок до отсутствия комментариев — становятся первым намёком на перемены.

Уточнения

Со́фи Бели́нда Джо́нас (англ. Sophie Belinda Jonas), в девичестве — Тёрнер (англ. Turner; род. 21 февраля 1996, Нортгемптон, Восточный Мидленд) — британская актриса.

«Игра́ престо́лов» (англ  Game of Thrones) — американский фэнтезийный драматический телесериал, созданный Дэвидом Бениоффом и Д. Б. Уайссом для кабельного телеканала HBO. Основан на цикле романов «Песнь льда и огня» Джорджа Р. Р. Мартина.

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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