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Пополнение в семье Валерии: певица снова в новом статусе

1:23
Шоу-бизнес

В жизни певицы Валерии произошло очередное радостное событие — она вновь стала бабушкой. Её сын Арсений Шульгин и его супруга Лиана стали родителями во второй раз. Маленький ребёнок уже появился на свет, и, по словам близких, роды прошли спокойно, а мама и малыш чувствуют себя хорошо.

певица Валерия
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
певица Валерия

Официально имя и пол новорождённого пока не раскрываются — молодая пара предпочла сохранить детали в тайне. Но известно, что Валерия невероятно счастлива. Ещё во время первой беременности невестки артистка говорила, что с нетерпением ждёт внуков и готова быть активной бабушкой, а не "отдыхающей стороной".

Арсений и Лиана поженились в 2020 году. Через год у них родилась дочь, которую назвали Селин. А теперь к семье присоединился ещё один малыш, и, по словам друзей семьи, Валерия уже планирует, как будет помогать и проводить время с новорождённым.

Поклонники заваливают артистку поздравлениями в соцсетях, отмечая, как молодо она выглядит.

"Трудно поверить, что она уже дважды бабушка!" — пишут комментаторы под её последними публикациями.

Сама Валерия пока не делала публичных заявлений, но близкие уверяют — она в восторге от нового статуса и буквально светится от счастья.

Уточнения

Вале́рия (полное имя — Вале́рия Ю́рьевна Перфи́лова; имя при рождении — А́лла; род. 17 апреля 1968, Аткарск, Саратовская область, СССР) — советская и российская эстрадная певица.

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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