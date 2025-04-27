Григорий Лепс раскрыл главный парадокс феминизма: правду не скрыть!

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Григорий Лепс высказал своё мнение о феминизме. С точки зрения исполнителя, феминистки противоречат сами себе: если они хотят быть абсолютно на равных с мужчинами, они ни в каких ситуациях не должны вспоминать, что они женщины, однако они, напротив, любят подчёркивать свой пол.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Григорий Лепс

"Женщина всё-таки должна понимать, что она женщина, потому что это очень плохая политика. "Я же женщина", а потом вы требуете равноправия. Какое у нас с вами может быть равноправие? Его не может быть. Понимаете? Сначала вы говорите, что вы женщины, потом что у нас равноправие, но когда начинается драка, вы резко вспоминаете, что вы женщины", — сказал Лепс в беседе с Super.

Также он высказал пожелание, чтобы и мужчины всегда вели себя как мужчины. По словам Лепса, настоящий мужчина должен быть сильным и умеющим зарабатывать деньги.

Уточнения

Григо́рий Ви́кторович Лепс (настоящая фамилия Лепсвери́дзе; род. 16 июля 1962, Сочи, Краснодарский край) — советский и российский эстрадный певец (артист-вокалист), музыкант, композитор, музыкальный продюсер, бизнесмен, ресторатор; народный артист Российской Федерации (2022), заслуженный артист Республики Ингушетия (2004), народный артист Карачаево-Черкесской Республики (2015).



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