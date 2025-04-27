Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сервис дорого, топливо — ещё дороже: дизельные авто стали обузой
Жить без машины и быть счастливым: реальность или миф
Вы пьёте рыбий жир, а ждёте эффекта от омега-3? Ошибка
Йога, суперсеты и отказ от тяжестей: как реально сохранить молодость после 30
Сколько времени в день нужно уделять кошке, чтобы она наконец раскрыла свою душу
Окна засияют: 5 шагов к кристальной чистоте — секреты опытных хозяек
Тайны Ферлы: укромная деревня на Сицилии, где застывает время
Школьная столовая СССР: обеды, манная каша и бесплатные завтрак
Как собирать картофель без грязных рук: метод, который выведет ваш урожай на новый уровень

Григорий Лепс раскрыл главный парадокс феминизма: правду не скрыть!

0:58
Шоу-бизнес

Григорий Лепс высказал своё мнение о феминизме. С точки зрения исполнителя, феминистки противоречат сами себе: если они хотят быть абсолютно на равных с мужчинами, они ни в каких ситуациях не должны вспоминать, что они женщины, однако они, напротив, любят подчёркивать свой пол.

Григорий Лепс
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Григорий Лепс

"Женщина всё-таки должна понимать, что она женщина, потому что это очень плохая политика. "Я же женщина", а потом вы требуете равноправия. Какое у нас с вами может быть равноправие? Его не может быть. Понимаете? Сначала вы говорите, что вы женщины, потом что у нас равноправие, но когда начинается драка, вы резко вспоминаете, что вы женщины", — сказал Лепс в беседе с Super.

Также он высказал пожелание, чтобы и мужчины всегда вели себя как мужчины. По словам Лепса, настоящий мужчина должен быть сильным и умеющим зарабатывать деньги.

Уточнения

Григо́рий Ви́кторович Лепс (настоящая фамилия Лепсвери́дзе; род. 16 июля 1962, Сочи, Краснодарский край) — советский и российский эстрадный певец (артист-вокалист), музыкант, композитор, музыкальный продюсер, бизнесмен, ресторатор; народный артист Российской Федерации (2022), заслуженный артист Республики Ингушетия (2004), народный артист Карачаево-Черкесской Республики (2015).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Минус живот и минус усталость: напиток, который делает два дела сразу
Красота и стиль
Минус живот и минус усталость: напиток, который делает два дела сразу Аудио 
Этот шаг в мае решает всё: пропустите — и арбузы будут как огурцы
Садоводство, цветоводство
Этот шаг в мае решает всё: пропустите — и арбузы будут как огурцы Аудио 
Цветы вместо штрафов: водители придумали способ временно вывести камеры из строя
Авто
Цветы вместо штрафов: водители придумали способ временно вывести камеры из строя Аудио 
Популярное
Никаких удобрений: что действительно любит лук

Луку не нужно много удобрений, но без правильной подготовки почвы и ухода он не даст крепких луковиц. Вот что действительно нужно этой культуре.

Никаких удобрений: что действительно любит лук
Дракон, спрятанный в камне 240 миллионов лет, оказался живее всех мифов и легенд
Дракон, спрятанный в камне 240 миллионов лет, оказался живее всех мифов и легенд
Ходьба гориллы: лучшее упражнение для людей старше 50 лет для укрепления мышц
Советская рыба-гибрид: почему бестера запрещено выпускать в дикую природу
Почему ВАЗ-2108 стал символом свободы: 5 фактов, о которых молчал автопром СССР Дмитрий Плотников Секрет топливной экономии: какой кроссовер 2025 года превзошёл всех по расходу топлива — цифры удивят Игорь Буккер Турецкий батальон прибыл в Сомали в рамках союзнических обязательств Андрей Николаев
Доллар теряет позиции: 11 стран официально отказываются от американской валюты
Больше никаких зарослей: проверенные методы борьбы с пыреем
Он возил Гагарина, а внутри был круче любого Maybach — но об этом почти все забыли
Он возил Гагарина, а внутри был круче любого Maybach — но об этом почти все забыли
Последние материалы
Йога, суперсеты и отказ от тяжестей: как реально сохранить молодость после 30
Сколько времени в день нужно уделять кошке, чтобы она наконец раскрыла свою душу
Окна засияют: 5 шагов к кристальной чистоте — секреты опытных хозяек
Тайны Ферлы: укромная деревня на Сицилии, где застывает время
Школьная столовая СССР: обеды, манная каша и бесплатные завтрак
Как собирать картофель без грязных рук: метод, который выведет ваш урожай на новый уровень
Григорий Лепс раскрыл главный парадокс феминизма: правду не скрыть!
Оливковое масло на лицо: эликсир молодости или провокация акне
Никто не верил, но: человечество нашло Атлантиду, спешите видеть
Министр транспорта анонсировал запрет на стоянку электросамокатов на тротуарах — новые правила уже на подходе
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.