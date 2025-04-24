Инвестиция по-русски: почему Ирина Шейк вложилась в недвижимость и что из этого вышло?

1:40 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Супермодель Ирина Шейк наконец продала свою двухуровневую квартиру в престижном районе Уэст-Виллидж, поставив точку в почти десятилетних попытках расстаться с недвижимостью.

Фото: youtube.com by канал Студия озвучки Vox Sonus, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ирина Шейк

Сделка на сумму 3,25 млн долларов (около 270 млн рублей) стала возможной после снижения цены — ранее объект оценивался в 350 млн рублей. Покупателем выступил трастовый фонд, аффилированный с Джессикой Блэр Эшнер, дочерью главы Winthrop Capital Partners.

Апартаменты площадью 230 кв. м, приобретённые Шейк в 2010 году за 1,96 млн долларов, неоднократно меняли риелторов и стоимость. В интервью Vanity Fair модель объясняла выбор инвестиций.

"Я русская, поэтому предпочитаю надёжный путь — недвижимость. Цены в Нью-Йорке растут, особенно в Уэст-Виллидж. Вкладываясь в имущество, не ошибешься", — отмечала она.

Дизайн роскошного жилья, созданный архитектором Лорой Кирар, включает трёхметровые потолки, дубовый паркет, панорамные окна и зонирование стеклянной дверью. На первом этаже расположены кухня-остров, кабинет и гостевой санузел, на нижнем уровне — зона отдыха, спальни и комната для персонала. "Умные" системы управления светом, климатом и безопасностью дополнены полами с подогревом и голосовым контролем.

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Уточнения

Ири́на Вале́рьевна Шайхлисла́мова (род. 6 января 1986, Еманжелинск, Челябинская область, РСФСР, СССР), известная как Ири́на Шейк — российская супермодель и актриса.



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