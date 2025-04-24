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Мы живем этим событием: Валерия раскрыла секрет подготовки к рождению внука

1:14
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

В семье народной артистки Валерии произошло радостное событие — 23 апреля её невестка Лиана Шульгина родила сына. Мальчик, получивший имя Мирон, появился на свет на два дня раньше прогнозируемой врачами даты (25 апреля), сообщила певица в беседе с журналистами.

Валерия
Фото: commons.wikimedia.org by Svklimkin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Валерия

Четыре года назад Валерия впервые обрела статус бабушки, когда на свет появилась её внучка Селин. К рождению второго наследника артистка готовилась с особым трепетом.

"Мы все живём этим событием. Ребята оставляли вишлист, и мы настаивали на этом — так удобнее всем", — пояснила она, отметив, что вместе с супругом Иосифом подарили молодым родителям практичные вещи — коляску и кроватку.

Старшая внучка Селин, которой в этом году исполнилось четыре года, пока не познакомилась с братом. Однако в семье уверены, что дети быстро найдут общий язык. "Всё зависит от воспитания. Мы постепенно готовим её к новой роли", — добавила Валерия.

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Уточнения

Вале́рия (полное имя — Вале́рия Ю́рьевна Перфи́лова; имя при рождении — А́лла; род. 17 апреля 1968, Аткарск, Саратовская область, СССР) — советская и российская эстрадная певица.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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