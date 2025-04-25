Мама Тимати высказалась о сепарации с внучкой Алисой: дети становятся невыносимыми

Мама рэпера Тимати Симона Юнусова подняла тему подростковой и старческой сепарации.
Маму Тимати восхитила мудрость природы, в которой всё продумано.
"Дети в подростковом возрасте становятся невыносимыми, чтобы сепарация происходила легче и для них, и для нас", — объяснила Симона.
Она уверена, что похожие процессы происходят и с пожилыми людьми, которые с возрастом становятся ворчливыми.
Мама рэпера предположила, что это всё ведёт к освобождению, чтобы было легче отпустить от себя близких людей.
В противном случае, по словам Симоны, нам было бы тяжело расставаться, храня воспоминания о маленьких детях и молодых родителях.
"Гениальная задумка Творца", — выразила своё мнение Юнусова.
Ранее рэпер Тимати вывалился из автомобиля прямо к ногам полицейских.
Ти́мати (настоящее имя — Тиму́р Ильда́рович Юну́сов (тат. Тимур Илдар улы Юнысов); род. 15 августа 1983, Москва) — российский рэпер, певец, музыкальный продюсер, актёр и предприниматель.
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