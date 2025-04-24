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Ближе, чем друзья: Дженнифер Энистон и Педро Паскаль играют в любовь без границ

1:17
Шоу-бизнес » Зарубежный

Дженнифер Энистон и Педро Паскаль, несмотря на взаимное влечение, сознательно избегают официальных обязательств, сохраняя статус "свободных отношений".

Дженнифер Энистон
Фото: youtube.com by канал Variety, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Дженнифер Энистон

По данным RadarOnline, актёры, чья "химия" стала предметом обсуждений, предпочитают не ограничивать себя рамками традиционного романа.

"Они наслаждаются обществом друг друга, но не спешат менять свой статус. Никто не давал обещаний — оба могут встречаться с кем угодно", — пояснил источник, близкий к паре.

Инсайдер отметил, что, несмотря на попытки сохранить связь в тайне, их отношения давно вышли за границы дружбы. Лишь узкий круг знал, что актёры вообще общаются, а теперь между ними явно что-то большее, но они не хотят публичности.

Ранее Паскаль, комментируя совместный ужин с Энистон, назвал его "приятным вечером с другом", отвергнув слухи о романтике. По словам осведомителя, звёзды и дальше будут придерживаться этой линии, ожидая, когда интерес СМИ угаснет.

"Они идеально дополняют друг друга, но находятся на разных этапах жизни. Решили просто получать удовольствие без давления и обязательств", — добавил источник.

Ранее стали известны детали следующего фильма Мартина Скорсезе.

Уточнения

Дже́ннифер Джоа́нна Э́нистон (англ. Jennifer Joanna Aniston; род. 11 февраля 1969, Шерман-Окс, Калифорния, США) — американская актриса, кинорежиссёр и продюсер, наиболее известна как исполнительница роли Рэйчел Грин в телевизионном сериале канала NBC «Друзья» (1994—2004), за которую она была удостоена премий «Эмми» (2002) и «Золотой глобус» (2003).

Хосе́ Пе́дро Бальмасе́да Паска́ль (исп. José Pedro Balmaceda Pascal, род. 2 апреля 1975) — чилийско-американский актёр. 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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