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Чужая душа — не всегда потёмки: Алсу рассказала, почему женщины не могут уйти от своих мучителей

Шоу-бизнес

На "Авторадио" состоялась премьера песни "Чужая" в исполнении Алсу. Певица призналась, что ей очень близка эта тема, как и многим женщинам. Об этом Алсу рассказала ведущим шоу "Мурзилки Live". Также она порассуждала, почему женщины часто не уходят от человека, который причиняет им боль.

Девушка на скамейке
Фото: flickr.com by Magdalena Roeseler, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Девушка на скамейке

После развода Алсу более активно включилась в работу. Когда новая песня была выпущена, последовали комментарии, в которых многие женщины пишут, что песня им очень понравилась и они узнают в ней себя.

"Мы более эмоциональны, более подвержены желанию отдать всю себя, весь мир подарить, поэтому важно в какой-то момент задуматься: а правильно ли я всё делаю? Главное — вовремя вырваться из того, что делает тебе плохо. Эта песня о том, как мы иногда становимся чужими сами для себя", — объяснила позицию женщин Алсу.

На песню Алсу выпустила клип, в котором её партнёром стал актёр Константин Крюков. Алсу высоко оценила его игру и отметила, что он очень помог ей в работе над клипом.

Уточнения

Алсу́ Рали́фовна Абра́мова (девичья фамилия — Са́фина; род. 27 июня 1983, Бугульма, Татарская АССР, РСФСР, СССР), более известная мононимно как Алсу́ — российская певица, телеведущая, актриса.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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