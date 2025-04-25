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Певица Алсу рассказала, что она поняла после развода с мужем

1:02
Шоу-бизнес

Певица Алсу осознала, что в разводе тоже есть положительные моменты. Звезда отметила плюсы расставания с мужем, бизнесменом Яном Абрамовым.

Алсу
Фото: instagram.com by личный аккаунт Алсу в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Алсу

Певица Алсу объяснила, как повлиял на неё развод после 18 лет брака. Она назвала это время новым этапом своей жизни.

"Новые желания, новые цели. Всё очень интересно. Как будто всё заново. После развода расставляешь приоритеты, понимаешь, что по-настоящему важно. Жизнь продолжается, — цитирует слова звезды "Сплетник".

Алсу объяснила, что поставила на первое место семью, поэтому приняла решение приостановить свою музыкальную карьеру. Она призналась, что с головой ушла в материнство.

Когда дети подросли, певица почувствовала в себе силы для нового творческого рывка. 

У певицы Алсу трое наследников: Сафина, Микелла и Рафаэль. Сына Алсу предпочитает скрывать от публики. 

Уточнения

Алсу́ Рали́фовна Абра́мова (девичья фамилия — Са́фина; род. 27 июня 1983, Бугульма, Татарская АССР, РСФСР, СССР), более известная мононимно как Алсу́ — российская певица, телеведущая, актриса. Заслуженная артистка РФ (2018).

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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