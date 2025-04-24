Беременная Светикова заперта дома: аллергия довела до астмы

1:18 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Певица Светлана Светикова, известная по роли в мюзикле "Нотр-Дам де Пари", сообщила поклонникам о третьей беременности, которая осложнилась серьёзной аллергической реакцией.

Фото: youtube.com by канал FAMETIME TV, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Светлана Светикова

Артистка, соблюдающая домашний режим из-за обострения болезни, рассказала о состоянии в своём Telegram-канале.

"У меня никогда не было такой аллергии. Думаю, это связано не только с аномальным потеплением и цветением, но и с беременностью. Уже четвёртый день не выхожу из дома", — поделилась Светикова, добавив, что ситуация привела к развитию астмы.

По рекомендации пульмонолога она начала терапию гормональными препаратами и ингаляциями. "Впервые в жизни жду холода, чтобы пошел дождь!" — призналась звезда, виня в ухудшении состояния цветущее под окнами дерево.

При этом Светлана с оптимизмом готовится к родам: вес будущей дочери уже превышает 2,5 кг — больше, чем у её старших сыновей на аналогичном сроке. На следующей неделе певица планирует подписать контракт с роддомом, отметив, что с нетерпением ждёт встречи с малышкой.

Ранее экс-супруга Григория Лепса показала повзрослевших детей.

Уточнения

Светла́на Андре́евна Све́тикова (род. 24 ноября 1983, Москва) — российская актриса театра, кино и озвучивания, артистка мюзиклов, эстрадная певица.



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