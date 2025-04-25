Канье Уэст ошарашил заявлением: рэпер внезапно стал белым — что с ним происходит?

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Американский рэпер Канье Уэст удивил общество своими странными заявлениями. Он стал считать себя белым и объявил, что любит Россию. Свои посты Канье Уэст опубликовал в личном блоге.

Фото: flickr.com by Pieter-Jannick Dijkstra, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Канье Уэст

"Я тут подумал и решил, что я белый", — написал Уэст.

Он считает себя евреем и белым и хочет, чтобы все считали точно так же, однако, учитывая, что Канье Уэст сам подтвердил, что страдает психическим заболеванием, вряд ли можно серьёзно относиться к его заявлениям.

К своим постам Канье Уэст добавил видео, на котором, по его заверениям, изображён личный охранник российского президента.

Об умозаключениях Канье Уэста сообщила Lenta.ru.

Уточнения

Йе (англ Ye; при рождении Ка́нье Ома́ри Уэ́ст; англ. Kanye Omari West; род. 8 июня 1977[…], Атланта, Джорджия), более известный под бывшим юридическим именем Канье Уэст, — американский рэпер, музыкальный продюсер, автор песен, звукорежиссёр, бывший долларовый миллиардер и дизайнер.



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