Экс-жена Лепса показала повзрослевших детей: фото, сделанное в Японии

1:05 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Экс-супруга Григория Лепса Анна Шаплыкова, с которой певец развелся в 2021 году после двух десятилетий брака, опубликовала в соцсетях кадры из семейного путешествия по Японии.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Анны Шаплыковой в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Анна Шаплыкова

На редком фото с дочерьми Евой и Николь, а также сыном Иваном поклонники отметили, как выросли наследники артиста.

"Уникальная страна. Идёт в ногу со временем, но сохраняет самобытность и традиции. Поражает и восхищает!" — подписала Шаплыкова серию постов, где среди пейзажей спрятался совместный снимок с детьми.

Пользователи предположили, что бывшая жена Лепса намеренно сделала акцент на культуре, а не личной жизни.

Напомним, пара, сохранявшая детали развода в тайне, воспитывает троих детей, которые после расставания родителей остались с матерью. При этом 62-летний Лепс, по данным СМИ, не исключает рождения ребёнка в новом браке.

Ранее Татьяна Ким высказалась о будущем экс-супруга.

Уточнения

Григо́рий Ви́кторович Лепс (настоящая фамилия Лепсвери́дзе; род. 16 июля 1962, Сочи, Краснодарский край) — советский и российский эстрадный певец (артист-вокалист), музыкант, композитор, музыкальный продюсер, бизнесмен, ресторатор.



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