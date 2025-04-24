Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Джон Робинсон в восторге: что заставило жюри ММКФ аплодировать Евгению Цыганову?
Друг Россия: Трамп высказался о торможении урегулирования
Автомобиль, опередивший своё время: что сделало легендарный Citroën DS культовым
Без единого выстрела: Америка предрекла попытку Украины вернуть Крым
Искусственный интеллект перевернул рынок микросхем: кто стал новым лидером
Бюджетные майские: самый дешёвый город для майских уже определён — и это не Сочи
Личность в интерьере: вещи, которые делают квартиру вашей
Весенний гардероб без скучных оттенков: три способа сменить чёрный цвет на более жизнерадостный
Надежда на сделку: Трамп верит в принятие условий по Украине

Экс-жена Лепса показала повзрослевших детей: фото, сделанное в Японии

1:05
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Экс-супруга Григория Лепса Анна Шаплыкова, с которой певец развелся в 2021 году после двух десятилетий брака, опубликовала в соцсетях кадры из семейного путешествия по Японии.

Анна Шаплыкова
Фото: instagram.com by личный аккаунт Анны Шаплыковой в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Анна Шаплыкова

На редком фото с дочерьми Евой и Николь, а также сыном Иваном поклонники отметили, как выросли наследники артиста.

"Уникальная страна. Идёт в ногу со временем, но сохраняет самобытность и традиции. Поражает и восхищает!" — подписала Шаплыкова серию постов, где среди пейзажей спрятался совместный снимок с детьми.

Пользователи предположили, что бывшая жена Лепса намеренно сделала акцент на культуре, а не личной жизни.

Напомним, пара, сохранявшая детали развода в тайне, воспитывает троих детей, которые после расставания родителей остались с матерью. При этом 62-летний Лепс, по данным СМИ, не исключает рождения ребёнка в новом браке.

Ранее Татьяна Ким высказалась о будущем экс-супруга.

Уточнения

Григо́рий Ви́кторович Лепс (настоящая фамилия Лепсвери́дзе; род. 16 июля 1962, Сочи, Краснодарский край) — советский и российский эстрадный певец (артист-вокалист), музыкант, композитор, музыкальный продюсер, бизнесмен, ресторатор.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Хватит наносить тушь как все: попробуйте этот метод для создания шикарных ресниц
Красота и стиль
Хватит наносить тушь как все: попробуйте этот метод для создания шикарных ресниц Аудио 
Пять машин, которым не нужен капитальный ремонт даже спустя 20 лет: движки живут больше 500 тысяч
Авто
Пять машин, которым не нужен капитальный ремонт даже спустя 20 лет: движки живут больше 500 тысяч Аудио 
Босоножки ждут: 5 педикюров, которые выглядят на миллион
Красота и стиль
Босоножки ждут: 5 педикюров, которые выглядят на миллион Аудио 
Популярное
Экспорт грузинского вина в Россию рухнул на 60%: что стало причиной сокрушительного падения

Экспорт грузинского вина в Россию упал на 60% в первом квартале 2025 года, вместе с падением объемов других алкогольных напитков. Узнайте причины!

Экспорт грузинского вина в Россию рухнул на 60%: что стало причиной сокрушительного падения
Капля масла — и волосы преображаются: секрет, о котором не говорят парикмахеры
Капля масла — и волосы преображаются: секрет, о котором не говорят парикмахеры
Эти ошибки стоят вам половины бака — пора их прекратить совершать
Первая в мире химера среди приматов: что это значит для человечества
Советские истребители, опередившие своё время Дмитрий Плотников Турецкий батальон прибыл в Сомали в рамках союзнических обязательств Андрей Николаев Конгрессмен Фицпатрик выстрелил посланием Путину по русским и мог начать войну с РФ Олег Володин
Босоножки ждут: 5 педикюров, которые выглядят на миллион
Шокирующее открытие в Техасе: студенты нашли останки одного из крупнейших динозавров
Черемша — не просто еда: почему нельзя бездумно собирать дикие растения
Черемша — не просто еда: почему нельзя бездумно собирать дикие растения
Последние материалы
Трамп надавил: Америка заявляет о давлении на Россию
Звезда Сплетницы открыл душу: отношения с Блейк Лайвли оказались эмоциональной ловушкой
Сезон катастроф: Украина предрекла свою судьбу без США
Рожок мороженого в космосе: учёные в восторге от астероида Дональдджохансон
США отдаст нас России: Украина готовится к худшему сценарию
Бессмысленная борьба: Британия не знает, как противостоять России
Ближе, чем друзья: Дженнифер Энистон и Педро Паскаль играют в любовь без границ
Праздник демократии: в Румынии отменили аннулирование выборов
Оттягивание неизбежного: судьба сделки США и Украины
Враг США: Великобритания выбрала путь войны
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.