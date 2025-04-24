Экс-жена Лепса показала повзрослевших детей: фото, сделанное в Японии

Экс-супруга Григория Лепса Анна Шаплыкова, с которой певец развелся в 2021 году после двух десятилетий брака, опубликовала в соцсетях кадры из семейного путешествия по Японии.
На редком фото с дочерьми Евой и Николь, а также сыном Иваном поклонники отметили, как выросли наследники артиста.
"Уникальная страна. Идёт в ногу со временем, но сохраняет самобытность и традиции. Поражает и восхищает!" — подписала Шаплыкова серию постов, где среди пейзажей спрятался совместный снимок с детьми.
Пользователи предположили, что бывшая жена Лепса намеренно сделала акцент на культуре, а не личной жизни.
Напомним, пара, сохранявшая детали развода в тайне, воспитывает троих детей, которые после расставания родителей остались с матерью. При этом 62-летний Лепс, по данным СМИ, не исключает рождения ребёнка в новом браке.
Ранее Татьяна Ким высказалась о будущем экс-супруга.
Григо́рий Ви́кторович Лепс (настоящая фамилия Лепсвери́дзе; род. 16 июля 1962, Сочи, Краснодарский край) — советский и российский эстрадный певец (артист-вокалист), музыкант, композитор, музыкальный продюсер, бизнесмен, ресторатор.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Экспорт грузинского вина в Россию упал на 60% в первом квартале 2025 года, вместе с падением объемов других алкогольных напитков. Узнайте причины!