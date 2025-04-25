Ольга Бузова заявила, что могла бы прожить неделю в палатке

1:18 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Ольга Бузова похвасталась тем, что не изнежена и готова к спартанским условиям проживания.

Фото: ВК-аккаунт Ольги Бузовой is licensed under public doman Певица Ольга Бузова

Ольга Бузова заверила, что её не пугает жизнь в палатке, так как она привыкла в трудностям с детства.

Звезда "Дома-2" объяснила, что легко выходит из зоны комфорта.

Вспоминая школьные годы, она упомянула занятия в секции спортивного ориентирования, где приобрела важные навыки выживания: освоила сплавы на байдарках, научилась обращаться с альпинистским снаряжением и проживать в полевых условиях.

Звезда телестройки утверждает, что смогла бы легко провести целую неделю вдали от цивилизации, обитая в палаточном лагере. Об этом она рассказала изданию "Семь дней".

Такой опыт у неё уже имеется благодаря участию в первом сезоне телешоу "Звёзды в Африке". В ходе съёмочного процесса ей довелось столкнуться лицом к лицу с суровыми африканскими условиями: рядом с лагерем свободно гуляли хищники, включая львов, а однажды утром прямо возле места отдыха появился слон — одно из наиболее опасных животных континента.

Ранее телеведущая Лера Кудрявцева назвала Сергея Лазарева скуфом и выбрала себе нового молодого краша.

Уточнения

Вале́рия Льво́вна (Ле́ра) Кудря́вцева (род. 19 мая 1971, Усть-Каменогорск, Восточно-Казахстанская область, Казахская ССР, СССР) — российская теле- и радиоведущая, актриса и певица, ведущая развлекательных программ на НТВ.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.