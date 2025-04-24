Вероника Степанова предрекла Богомолову скорый развод с Собчак

Психолог Вероника Степанова считает, что брак Ксении Собчак с Константином Богомоловым держится на волоске.
Веронику Степанову насторожили шутки Ксении Собчак о супруге, режиссёре Константине Богомолове.
Отдыхающая в Южной Африке Собчак ответила на вопрос подписчиков о том, почему она путешествует без Богомолова.
Журналистка отыскала в Африке чернокожего мужчину, который представился именем Константин. Степанова увидела в этом предвестник скорого развода звёздной пары.
"Константин Юрьевич, очевидно, без пяти минут на вылете, раз в ход пошли суровые шутки", — выразила своё мнение психолог.
Ранее Собчак заявила, что ей понравилось отдыхать без супруга. Она решила, что сделает отдых вдвоём с сыном Платоном хорошей традицией.
Константи́н Богомо́лов: Богомолов, Константин Юрьевич (род. 1975) — российский театральный деятель, актёр, режиссёр, поэт и клипмейкер.
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