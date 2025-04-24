Вероника Степанова предрекла Богомолову скорый развод с Собчак

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Психолог Вероника Степанова считает, что брак Ксении Собчак с Константином Богомоловым держится на волоске.

Фото: ВК-аккаунт Ксении Собчак is licensed under public doman Режиссёр Константин Богомолов

Веронику Степанову насторожили шутки Ксении Собчак о супруге, режиссёре Константине Богомолове.

Отдыхающая в Южной Африке Собчак ответила на вопрос подписчиков о том, почему она путешествует без Богомолова.

Журналистка отыскала в Африке чернокожего мужчину, который представился именем Константин. Степанова увидела в этом предвестник скорого развода звёздной пары.

"Константин Юрьевич, очевидно, без пяти минут на вылете, раз в ход пошли суровые шутки", — выразила своё мнение психолог.

Ранее Собчак заявила, что ей понравилось отдыхать без супруга. Она решила, что сделает отдых вдвоём с сыном Платоном хорошей традицией.

Уточнения

Константи́н Богомо́лов: Богомолов, Константин Юрьевич (род. 1975) — российский театральный деятель, актёр, режиссёр, поэт и клипмейкер.



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