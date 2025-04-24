Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Что США потребует от Путина в рамках мирного соглашения? Условие обсудят на следующей встрече
Израильские военные признали, что их солдаты убили сотрудника ООН в секторе Газа
Рамафоса принимает Зеленского под градом критики: вот что скрывает визит в ЮАР
Кибершпионы из Северной Кореи создали американские фирмы для обмана разработчиков крипты
Трамп заявил об отсутствии преданности российско-украинскому конфликту: вот что на самом деле волнует политика
Субпродукты полезнее филе: но только если съесть их правильно
Мощность вырастет, а ремонт станет ближе: зачем сверлят катализаторы
Экономно, экологично, эффективно: необычный способ чистки унитаза, который работает
Один витамин — и риск рака кишечника падает: что кладут в тарелку учёные

Вероника Степанова предрекла Богомолову скорый развод с Собчак

0:53
Шоу-бизнес

Психолог Вероника Степанова считает, что брак Ксении Собчак с Константином Богомоловым держится на волоске.

Режиссёр Константин Богомолов
Фото: ВК-аккаунт Ксении Собчак is licensed under public doman
Режиссёр Константин Богомолов

Веронику Степанову насторожили шутки Ксении Собчак о супруге, режиссёре Константине Богомолове.

Отдыхающая в Южной Африке Собчак ответила на вопрос подписчиков о том, почему она путешествует без Богомолова.

Журналистка отыскала в Африке чернокожего мужчину, который представился именем Константин. Степанова увидела в этом предвестник скорого развода звёздной пары.

"Константин Юрьевич, очевидно, без пяти минут на вылете, раз в ход пошли суровые шутки", — выразила своё мнение психолог.

Ранее Собчак заявила, что ей понравилось отдыхать без супруга. Она решила, что сделает отдых вдвоём с сыном Платоном хорошей традицией.

Уточнения

Константи́н Богомо́лов: Богомолов, Константин Юрьевич (род. 1975) — российский театральный деятель, актёр, режиссёр, поэт и клипмейкер.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Шокирующее открытие в Техасе: студенты нашли останки одного из крупнейших динозавров
Наука и техника
Шокирующее открытие в Техасе: студенты нашли останки одного из крупнейших динозавров Аудио 
Кошка в квартире — скучает ли она на самом деле
Домашние животные
Кошка в квартире — скучает ли она на самом деле Аудио 
Нагар, расход и вялая тяга — решается за 2 минуты
Авто
Нагар, расход и вялая тяга — решается за 2 минуты Аудио 
Популярное
Нам кажется, что время есть — но Солнце уже выбрало дату своей смерти

Учёные рассчитали точную дату гибели жизни на Земле. Что происходит с Солнцем, и как нам выжить после миллиардного отсчёта?

Нам кажется, что время есть — но Солнце уже выбрало дату своей смерти
Как подтянуть дряблую кожу за две недели: советы, которые действительно работают
Как подтянуть дряблую кожу за две недели: советы, которые действительно работают
ТОП-5 лучших легковушек всех времён
Весна начинается со сморчков: что можно, а что нельзя с ними делать
Советские истребители, опередившие своё время Дмитрий Плотников Турецкий батальон прибыл в Сомали в рамках союзнических обязательств Андрей Николаев Конгрессмен Фицпатрик выстрелил посланием Путину по русским и мог начать войну с РФ Олег Володин
Муравейник в теплице — не норма: как избавиться и не навредить
Больше не нужно тратить деньги на кондиционер: охладить свой дом можно с помощью простой трубы
В центре России появились сколии-гиганты: стоит ли паниковать
В центре России появились сколии-гиганты: стоит ли паниковать
Последние материалы
Вероника Степанова предрекла Богомолову скорый развод с Собчак
Что США потребует от Путина в рамках мирного соглашения? Условие обсудят на следующей встрече
Израильские военные признали, что их солдаты убили сотрудника ООН в секторе Газа
Рамафоса принимает Зеленского под градом критики: вот что скрывает визит в ЮАР
Кибершпионы из Северной Кореи создали американские фирмы для обмана разработчиков крипты
Трамп заявил об отсутствии преданности российско-украинскому конфликту: вот что на самом деле волнует политика
Субпродукты полезнее филе: но только если съесть их правильно
Мощность вырастет, а ремонт станет ближе: зачем сверлят катализаторы
Экономно, экологично, эффективно: необычный способ чистки унитаза, который работает
Один витамин — и риск рака кишечника падает: что кладут в тарелку учёные
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.