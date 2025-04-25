Революция в космологии: 5 аргументов против теории Большого взрыва

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В научном мире наметился неожиданный поворот. Бывший сенатор Италии, а ныне физик-нонконформист Лучано Лоренци выступил с громким заявлением: его новая книга "Центр расширения Вселенной" якобы опровергает основы современной космологии, включая открытия, за которые была вручена Нобелевская премия по физике в 2011 году.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Black_Holes_-_Monsters_in_Space.jpg by NASA/JPL-Caltech Нобелевская премия не достойна гения

Работая над книгой, Лоренци, по его собственным словам, многократно перепроверял расчёты и исправлял формулировки, стремясь избежать неточностей. В результате получился труд, который он сам называет "опровержением" того самого Нобеля, вручённого за открытие ускоренного расширения Вселенной.

Напомним, премия тогда досталась учёным Солу Перлмуттеру, Брайану Шмидту и Адаму Риссу за данные о сверхновых типа Ia, якобы указывающие на ускоряющуюся экспансию космоса.

Согласно выводам физика Лоренци, всё наоборот: Вселенная не ускоряется, а замедляется, и к тому же вращается вокруг центра, расположенного в глубокой космической пустоте. Он приводит следующие аргументы:

Космологический параметр замедления q₀ ≈ +2, а не -1, как указывается в стандартной модели.

Местная группа галактик практически неподвижна по отношению к потоку Хаббла.

Из наблюдений сверхновых следует, что структура Вселенной анизотропна, с чётким дипольным распределением.

Космическое микроволновое излучение (3K), по мнению Лоренци, не связано с Большим Взрывом, а приходит из соседней Вселенной.

Обнаружена высокая плотность вещества, превышающая ожидания — возможное доказательство тёмной материи.

Один из наиболее спорных тезисов Лоренци — это идея о мощном вращении Вселенной. Он утверждает, что угловая скорость втрое превышает скорость радиального расширения. Такое движение должно, по его мнению, оставлять следы в наблюдениях дипольного характера — что, как он утверждает, и наблюдается в данных по сверхновым.

Книга ставит под сомнение фундаментальную концепцию современной космологии — теорию Большого Взрыва. Вместо единого начала Лоренци предлагает более "локализованное" происхождение космического излучения и пересмотр базовых представлений о происхождении структуры Вселенной.

Книгу публикует "Монрегальский союз", и она уже вызвала бурную реакцию в академических кругах. Хотя утверждения Лоренци противоречат устоявшимся теориям, сам он уверен: наука должна быть открыта для пересмотра, если новые данные этого требуют.

Уточнения

Большо́й взрыв — космологическая модель, описывающая раннее развитие Вселенной, а именно — начало расширения Вселенной, перед которым Вселенная находилась в сингулярном состоянии. Эту теорию предлагал Жорж Леметр.

