Променял старушку: Григорий Лепс вышел в свет с 16-летней девушкой

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Певец Григорий Лепс нашёл себе ещё более молодую пассию, чем 19-летняя Аврора Киба.

Фото: commons.wikimedia by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Григорий Лепс

Григорий Лепс, похоже, отомстил Авроре Кибе за шутку про плохой "кекс".

На светском мероприятии исполнителя хита "Рюмка водки" заметили с 16-летней девушкой.

"Променял старушку на более молодую", — объяснил народный артист России.

Спутницей певца оказалась его крестница Елизавета.

Аврора Киба активно ведёт соцсети, отвечая на вопросы подписчиков. Девушку спросили об интиме с Лепсом, замаскировав вопрос 18+ словом "кекс". Она призналась, что с этим дело не задалось, но похвалила 63-летнего возлюбленного за кулинарные способности.

Уточнения

Григо́рий Ви́кторович Лепс (настоящая фамилия Лепсвери́дзе; род. 16 июля 1962, Сочи, Краснодарский край) — советский и российский эстрадный певец (артист-вокалист), музыкант, композитор, музыкальный продюсер, бизнесмен, ресторатор; народный артист Российской Федерации (2022).



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