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Оскорбляет память сына: отец Тиммы негодует из-за поведения Седоковой после трагедии

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Райтис Тимма, отец скончавшегося баскетболиста Яниса Тиммы, вновь резко высказался в адрес бывшей жены сына, певицы Анны Седоковой.

Анна Седокова и Янис Тимма
Фото: instagram.com by личный аккаунт Яниса Тиммы в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Анна Седокова и Янис Тимма

В социальных сетях он выразил сожаление, что его сын, будучи "воспитанным европейцем", никогда не поднимал руку на супругу, хотя, по мнению отца, это могло бы "пресечь манипуляции". Родственники связывают самоубийство спортсмена в 2024 году с действиями Седоковой, обвиняя её в разрушении карьеры Яниса и эмоциональной эксплуатации.

Райтис иронично отозвался на заявления певицы о том, что она "пахала ради семьи", пока муж "сидел на её шее".

"Янис был успешным спортсменом, получал серьёзные гонорары. Разве это похоже на бездельника?" — заявил он, напомнив, что сын выступал за профессиональные клубы.

Отец также осудил публичные выступления Седоковой после трагедии: выпуск песни, откровенные интервью и эпатажные образы, которые, по его словам, "оскорбляют память Яниса".

Особое возмущение Райтиса вызвало поведение Анны в медиа: "Она изображает жертву, рассказывая, как тяжко ей было с мужем-"балбесом". Но правда в том, что Янис обеспечивал семью, а её "подвиги" — лишь пиар на нашей боли".

Он также прокомментировал культурные различия: "Русский мужчина давно бы поставил её на место, но мой сын считал недопустимым даже грубое слово".

Ранее стало известно, что вышедший из колонии Михаил Ефремов нарушил своё обещание.

Уточнения

А́нна Влади́мировна Седоко́ва (укр. Анна Володимирівна Сєдокова; род. 16 декабря 1982, Киев, Украинская ССР, СССР) — украинская поп-певица, автор песен, дизайнер одежды, актриса, теле- и радиоведущая. 

Янис Тимма (латыш. Jānis Timma; 2 июля 1992, Краслава — 17 декабря 2024, Москва) — латвийский баскетболист, игравший на позиции лёгкого форварда. 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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