Почему Кадышева снова в тренде: секрет успеха раскрыт

Новая волна популярности народной артистки России Надежды Кадышевой связана с изменением запросов аудитории, считает шоумен Денис Сорокин.

Фото: commons.wikimedia.org by El Pantera, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/ Надежда Кадышева

По его мнению, публика устала от артистов, выступающих под фонограмму, и откровенных образов на сцене.

"Сейчас на эстраде царит тренд на патриотизм и интерес к русской культуре. У Кадышевой в этом сегменте просто нет конкурентов", — заявил Сорокин в интервью kp.ru.

Эксперт также отметил, что молодое поколение, воспитанное в эпоху новых ценностей, ищет "своих героев". "Зумеры, как и мы в детстве с мультфильмами про Простоквашино, тянутся к тому, что близко культурному коду. Иностранное уже не в моде", — пояснил он.

Подтверждением роста спроса стало увеличение гонораров Кадышевой. Как сообщил продюсер Сергей Дворцов, если раньше артистка соглашалась на концерты за 2 млн рублей, то теперь её выступления оцениваются в 4-5 млн. Такой скачок связан с аншлагами и интересом молодёжи к её народным хитам, которые стали виральными в соцсетях.

Ранее Артемий Лебедев рассказал о работе парикмахером в США.

Уточнения

Наде́жда Ники́тична Ка́дышева (род. 1 июня 1959, Горкино, Лениногорский район, Татарская АССР, РСФСР, СССР) — советская и российская фолк-певица, солистка ансамбля «Золотое кольцо»; народная артистка России (1999).



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.