Артемий Лебедев раскрыл неожиданный факт из детства: работа парикмахером в США

Известный дизайнер Артемий Лебедев в беседе с Сергеем Минаевым вспомнил курьёзный эпизод из школьных лет, связанный с профориентацией в США.

Фото: youtube.com by канал Плюшки, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Артемий Лебедев

В возрасте 12-13 лет будущий основатель студии дизайна, мечтавший стать следователем, прошёл анкетирование, которое определило его в группу парикмахеров. Он отметил, что в анкете указал желание быть следователем и помогать людям, но система решила иначе.

По его словам, занятия проходили в большом зале, где он оказался единственным юношей среди 50 девушек.

"Видимо, ни один нормальный парень не хотел тогда стричь людей. Для меня это стало коронным часом", — пошутил дизайнер.

Он добавил, что, несмотря на ироничное отношение, опыт был интересным: "Тогда я впервые чётко сказал, кем хочу быть. Хотя ни до, ни после таких заявлений не делал".

Лебедев предположил, что клиенты, попавшие к нему в те годы, впоследствии могли кардинально менять причёски.

Ранее уехавшая из РФ писательница рассказала о вшах в школах Нидерландов.

Уточнения

Арте́мий Андре́евич Ле́бедев (род. 13 февраля 1975 или 1975, Москва, СССР) — российский дизайнер, предприниматель, блогер и путешественник.





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