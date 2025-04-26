Певица Слава в отчаянии: близкие люди испытывают её на прочность — что произошло?

1:08 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

В настоящий момент певица Слава переживает трудности с близкими людьми. Что именно она имеет в виду, отношения в семье или какое другое непонимание, связанное с творчеством, она не уточнила. В соцсетях Слава написала о своём нынешнем состоянии.

Фото: commons.wikimedia.org by Rodrigo Paredes, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Тёмная улица

"Сил снова нет. Мне ещё нервы жёстко треплют. Причём близкие люди", — написала певица, не вдаваясь в подробности.

Несмотря на трудности, Слава много гастролирует, встречается со зрителями, что помогает ей не впасть в уныние.

Некоторое время назад шансонье Евгений Кемеровский рассказал в беседе с mk. ru о личной жизни Славы. Он объявил, что Слава развелась и сейчас в активном поиске новых отношений. Слава была рядом с Кемеровским и внесла уточнение в его откровенности про неё.

"Я как бы и не выходила замуж. Как была свободной, так и осталась", — пояснила Слава.

Кемеровскому пришлось согласиться со Славой. Он с надеждой высказался, что после "бывшего" будет "будущий".

Уточнения

Сла́ва (настоящее имя — Анастасия Владимировна Сланевская, род. 15 мая 1980, Москва) — российская певица, телеведущая, киноактриса, автор песен, лауреат нескольких музыкальных ежегодных премий «Песня года», «Золотой граммофон» и многих других премий.



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