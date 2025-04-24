Голландский кошмар: уехавшая из РФ писательница рассказала о вшах в школах

Писательница и блогер Наталья Ремиш, проживающая ныне в Нидерландах, поделилась информацией о распространённой ситуации среди школьников страны, заявив, что проблема заражения педикулёзом там весьма обычна.

Фото: youtube.com by канал вДудь* (Юрий Дудь признан иноагентом на территории РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Наталья Ремиш

По словам Натальи Ремиш, случаи выявления вшей у детей голландских школ настолько часты, что проверка проводится регулярно каждые четыре недели одним из родителей класса.

Во время проверки родитель осматривает головы учащихся и фиксирует наличие паразитов, заполняя специальный отчёт. Если обнаруживаются вши, на следующий день родители пострадавших детей получают официальное уведомление с рекомендациями начать соответствующее лечение.

В интервью журналисту Юрию Дудю* (признан в РФ иноагентом) Наталья отметила свое спокойное отношение к данной местной специфике, подчеркнув отсутствие негативных эмоций по этому поводу.

Юрий Дудь также упомянул аналогичную ситуацию в Испании, где данная проблема встречается достаточно часто.

Ранее нарколог оценил состояние Лёвы* из группы "Би-2" (признан в РФ иноагентом) и пришёл к неутешительным выводам.

* - физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.

Уточнения

Наталья Ремиш (род. 9 января 1981 года, Москва, СССР) — писатель, журналист, продюсер, автор и сценарист проекта «Просто о важном»





Ю́рий Алекса́ндрович Дудь (род. 11 октября 1986, Потсдам, ГДР) — российский журналист, видеоблогер, теле- и радиоведущий.



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