Тревожный звонок для Би-2: признания Лёвы* привели к неутешительному диагнозу

1:06 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Василий Шуров, российский психиатр-нарколог, публично заявил о серьёзных проблемах со здоровьем у Егора Бортника (Лёвы), фронтмена группы "Би-2", включённого Минюстом РФ в список иностранных агентов.

Фото: commons.wikimedia.org by Schekinov Alexey Victorovich, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ би-2

По словам специалиста, музыкант страдает от прогрессирующего слабоумия, вызванного многолетним злоупотреблением алкоголем и наркотиками. Об этом сообщает издание "Абзац".

"Он не считает свои действия порочными, гордится ими и пропагандирует такой образ жизни", — указал Шуров на деградацию артиста.

Поводом для заявления стали недавние откровения рокера в интервью, где он признался, что на протяжении 20 лет перед каждым концертом употреблял коньяк и запрещённые вещества. Нарколог подчеркнул, что продолжение подобной практики неминуемо приведёт к летальному исходу.

Ранее стало известно, как семья Фредди Меркьюри вернула утраченные вещи артиста.

* - физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.

Уточнения

Лёва Би-2 (настоящее имя — Егор Михайлович Бо́ртник (бел. Ягор Міхайлавіч Бортнік), также Игорь Бо́ртник; род. 2 сентября 1972, Минск) — рок-музыкант, поэт, вокалист и гитарист.



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