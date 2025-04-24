Тревожный звонок для Би-2: признания Лёвы* привели к неутешительному диагнозу

Василий Шуров, российский психиатр-нарколог, публично заявил о серьёзных проблемах со здоровьем у Егора Бортника (Лёвы), фронтмена группы "Би-2", включённого Минюстом РФ в список иностранных агентов.
По словам специалиста, музыкант страдает от прогрессирующего слабоумия, вызванного многолетним злоупотреблением алкоголем и наркотиками. Об этом сообщает издание "Абзац".
"Он не считает свои действия порочными, гордится ими и пропагандирует такой образ жизни", — указал Шуров на деградацию артиста.
Поводом для заявления стали недавние откровения рокера в интервью, где он признался, что на протяжении 20 лет перед каждым концертом употреблял коньяк и запрещённые вещества. Нарколог подчеркнул, что продолжение подобной практики неминуемо приведёт к летальному исходу.
Ранее стало известно, как семья Фредди Меркьюри вернула утраченные вещи артиста.
* - физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
Лёва Би-2 (настоящее имя — Егор Михайлович Бо́ртник (бел. Ягор Міхайлавіч Бортнік), также Игорь Бо́ртник; род. 2 сентября 1972, Минск) — рок-музыкант, поэт, вокалист и гитарист.
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