Секретная миссия: как семья Фредди Меркьюри вернула утраченные сокровища

2:09 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Зарубежный

Сестра Фредди Меркьюри, Кашмира Булсара, инвестировала около 3 миллионов фунтов стерлингов, чтобы вернуть в семью ценные предметы, связанные с жизнью фронтмена Queen.

Фото: youtube.com by канал МИНАЕВ LIVE, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Фредди Меркьюри

Решение было принято после того, как бывшая невеста музыканта, Мэри Остин, выставила на аукцион Sotheby's более 1400 личных вещей Меркьюри общей стоимостью около 40 миллионов фунтов.

По данным The Sun, Булсара не смогла смириться с потерей памятных артефактов, поэтому тайно участвовала в торгах через своего сына Джамала и помощника, делая ставки анонимно.

Среди приобретённых лотов — джинсовый жилет с портретами любимых кошек Меркьюри (140 тыс. фунтов), военная куртка, созданная для его 39-летия (457 тыс. фунтов), а также восемь страниц черновиков текста хита Killer Queen (279 тыс. фунтов).

Источники сообщают, что Кашмира лично посетила закрытый показ лотов перед аукционом, чтобы определить приоритеты, а во время торгов её помощник действовал по инструкциям по телефону. Несмотря на превышение оценочных цен, семья осталась довольна результатом, считая сохранение памяти брата бесценным.

Мэри Остин, с которой Меркьюри встречался в конце 1960-х — 1970-х годах, оставалась близким другом певца даже после его каминг-аута*. Именно ей он посвятил балладу Love of My Life и завещал 50% своего состояния. Ещё 25% достались Кашмире, а оставшаяся часть — родителям музыканта. Остин ухаживала за Меркьюри в последние дни его жизни перед смертью от пневмонии на фоне СПИДа в 1991 году.

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Уточнения

Фре́дди Ме́ркьюри (англ. Freddie Mercury; имя при рождении — Фарру́х Булса́ра (гудж. ફારુખ બલસારા); 5 сентября 1946[…], Занзибар — 24 ноября 1991[…], Кенсингтон, Большой Лондон) — британский рок-певец, композитор и автор песен парсийского происхождения. Вокалист рок-группы Queen.





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