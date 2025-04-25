Адвокат Прилучного рассказала о встрече Муцениеце с сыном: странно себя ведёт

1:05 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Адвокат Павла Прилучного прокомментировала встречу Агаты Муцениеце с 12-летним сыном Тимофеем.

Фото: ВК-аккаунт Агаты Муцениеце is licensed under public doman Актриса Агата Муцениеце

Адвокат Павла Прилучного рассказала, что Агата Муцениеце встретилась с сыном 19 апреля в театре-кабаре. Место, по словам представителя актёра, Агата выбирала сама. Такой выбор удивил Прилучного.

"Ребёнок открыт к общению с матерью, просто у неё сменились ценности и приоритеты. Тем самым она объяснила ему, почему не общается с ним порядка 8 месяцев", — цитирует слова представителя Прилучного "СтарХит".

Юрист напомнила о высказывании Агаты, которая назвала ушедшего жить с отцом сына "откидышем".

Адвокату поведение актрисы показалось необычным.

"Мать очень странно себя ведёт", — отметила юрист.

Удивило адвоката то, что Муцениеце не интересовалась жизнью наследника, а темой общения сделала подписание мирового соглашения.

Ранее Муцениеце заподозрили в беременности.

Уточнения

Па́вел Вале́рьевич Прилу́чный (при рождении — Дэль) (род. 5 ноября 1987, Шымкент, Южно-Казахстанская область, Казахская ССР, СССР) — российский актёр театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, продюсер и телеведущий.



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