Сын Арнольда Шварценеггера преобразился после солидной потери веса

Преображение похудевшего сына Арнольда Шварценеггера Кристофера Шварценеггера всполошило Голливуд.
Сын Арнольда Шварценеггера и его бывшей жены Марии Шрайвер, 27-летний парень был замечен за рулём автомобиля, припаркованного у ресторана Restoration Hardware в пасхальные выходные, когда он приехал туда с семьёй.
К нему также присоединились брат Патрик (сыгравший Саксона Рэтлиффа в третьем сезоне нашумевшего сериала HBO "Белый лотос"), сёстры Кристина и Кэтрин, а также мать Мария.
Кристофер, который работает в продюсерской компании Indus Valley Media в качестве директора по развитию, выбрал для этого случая облегающий топ с длинными рукавами и серые брюки.
Это произошло после того, как он сбросил вес, начав заниматься борьбой с лишними килограммами пять лет назад. Сообщается, что он поставил перед собой цель похудеть перед окончанием Мичиганского университета.
"Он начал заниматься спортом и стал лучше выбирать продукты питания", — сообщил источник Hollywood Life.
Слухи о том, что Кристофер стал стройнее, впервые появились, когда его заметили в спортзале в 2023 году, но неизвестно, давал ли ему советы по здоровью его знаменитый накачанный отец.
Арно́льд Ало́ис Шварцене́ггер (нем. Arnold Alois Schwarzenegger МФА: , англ. [ˈʃvɑːrtsnɛɡər] или [ˈʃwɔːrtsnɛɡər]; род. 30 июля 1947[…], Таль, Австрия) — американский культурист, предприниматель, киноактёр, продюсер, государственный и политический деятель австрийского происхождения. 38-й губернатор Калифорни.
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