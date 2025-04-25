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Сын Арнольда Шварценеггера преобразился после солидной потери веса

1:24
Шоу-бизнес

Преображение похудевшего сына Арнольда Шварценеггера Кристофера Шварценеггера всполошило Голливуд.

Сын Арнольда Щварценеггера Кристофер
Фото: ВК-аккаунт Арнольда Шварценеггера is licensed under public doman
Сын Арнольда Щварценеггера Кристофер

Сын Арнольда Шварценеггера и его бывшей жены Марии Шрайвер, 27-летний парень был замечен за рулём автомобиля, припаркованного у ресторана Restoration Hardware в пасхальные выходные, когда он приехал туда с семьёй.

К нему также присоединились брат Патрик (сыгравший Саксона Рэтлиффа в третьем сезоне нашумевшего сериала HBO "Белый лотос"), сёстры Кристина и Кэтрин, а также мать Мария.

Кристофер, который работает в продюсерской компании Indus Valley Media в качестве директора по развитию, выбрал для этого случая облегающий топ с длинными рукавами и серые брюки.

Это произошло после того, как он сбросил вес, начав заниматься борьбой с лишними килограммами пять лет назад. Сообщается, что он поставил перед собой цель похудеть перед окончанием Мичиганского университета.

"Он начал заниматься спортом и стал лучше выбирать продукты питания", — сообщил источник Hollywood Life.

Слухи о том, что Кристофер стал стройнее, впервые появились, когда его заметили в спортзале в 2023 году, но неизвестно, давал ли ему советы по здоровью его знаменитый накачанный отец.

Уточнения

Арно́льд Ало́ис Шварцене́ггер (нем. Arnold Alois Schwarzenegger МФА: , англ. [ˈʃvɑːrtsnɛɡər] или [ˈʃwɔːrtsnɛɡər]; род. 30 июля 1947[…], Таль, Австрия) — американский культурист, предприниматель, киноактёр, продюсер, государственный и политический деятель австрийского происхождения. 38-й губернатор Калифорни.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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