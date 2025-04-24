Откровения Натальи Медведевой о первых гонорарах: шоу Comedy Woman оказалось лишь началом

1:05 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Экс-участница Comedy Woman Наталья Медведева поделилась воспоминаниями о начале карьеры и отношении к финансам.

Фото: youtube.com by канал А ты точно блогер?, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Наталия Медведева

Актриса призналась, что первые гонорары в проекте были скромными — около 10 тысяч рублей за выпуск, что в те годы уступало зарплатам офисных сотрудников.

Переломным моментом стали съёмки в кино и других крупных проектах, где суммы оказались значительно выше. Несмотря на рост доходов, актриса избежала соблазна расточительства.

"Деньги для меня — не про шопинг, а про безопасность и возможности", — пояснила она в интервью msk1. ru.

Медведева добавила, что никогда не была транжирой, а финансовые поступления воспринимала как инструмент для стабильности.

Сейчас артистка считает себя обеспеченным человеком, но ставит новые задачи. "Хочется, чтобы не только я, но и моя семья чувствовала себя в безопасности", — заявила она.

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Уточнения

Ната́лия Ю́рьевна Медве́дева (род. 9 марта 1985, Серпухов, Московская область) — российская актриса театра, кино, телевидения и дубляжа, телеведущая, юмористка, певица, комик, экс-участница шоу Comedy Woman и команды КВН «Фёдор Двинятин».



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