Экс-участница Comedy Woman Наталья Медведева поделилась воспоминаниями о начале карьеры и отношении к финансам.
Актриса призналась, что первые гонорары в проекте были скромными — около 10 тысяч рублей за выпуск, что в те годы уступало зарплатам офисных сотрудников.
Переломным моментом стали съёмки в кино и других крупных проектах, где суммы оказались значительно выше. Несмотря на рост доходов, актриса избежала соблазна расточительства.
"Деньги для меня — не про шопинг, а про безопасность и возможности", — пояснила она в интервью msk1. ru.
Медведева добавила, что никогда не была транжирой, а финансовые поступления воспринимала как инструмент для стабильности.
Сейчас артистка считает себя обеспеченным человеком, но ставит новые задачи. "Хочется, чтобы не только я, но и моя семья чувствовала себя в безопасности", — заявила она.
Ранее стали известны подробности о состоянии здоровья Эдиты Пьехи.
Ната́лия Ю́рьевна Медве́дева (род. 9 марта 1985, Серпухов, Московская область) — российская актриса театра, кино, телевидения и дубляжа, телеведущая, юмористка, певица, комик, экс-участница шоу Comedy Woman и команды КВН «Фёдор Двинятин».
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Экспорт грузинского вина в Россию упал на 60% в первом квартале 2025 года, вместе с падением объемов других алкогольных напитков. Узнайте причины!