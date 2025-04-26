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Прохор Шаляпин посетил аллею славы Голливуда, чтобы увидеть звезду Фёдора Шаляпина

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Шоу-бизнес

Певец Прохор Шаляпин в Голливуде почтил память знаменитого певца Фёдора Шаляпина.

Певец Прохор Шаляпин
Фото: Инстаграм Прохора Шаляпина is licensed under public doman
Певец Прохор Шаляпин

Прохор Шаляпин опубликовал в социальных сетях кадры с аллеи славы в Голливуде.

Там выпускник "Фабрики звёзд" признался, что ему очень нравятся прогулки по Голливуду. Певец обратил внимание на звезду в честь именитого русского оперного певца Фёдора Шаляпина.

"Как же мне нравится гулять по Голливуду (кстати, у Фёдора Ивановича Шаляпина, у единственного русского певца есть своя звезда на аллее славы Голливуда", — написал артист под кадрами.

Прохор подчеркнул, что больше никто из российских знаменитостей не удостоился такой чести.

Ранее Анфиса Чехова и Прохор Шаляпин назвали друг другу свои настоящие имена. Прохор представил доказательство своей связи с Фёдором Шаляпиным. 

Уточнения

Фёдор Ива́нович Шаля́пин (1 [13] февраля 1873, Казань — 12 апреля 1938, Париж) — русский оперный и камерный певец (высокий бас), который в разное время был солистом Большого и Мариинского театров, а также театра Метрополитен Опера.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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