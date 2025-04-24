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Эдита Пьеха в центре слухов о здоровье: помощница артистки раскрыла правду

1:10
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

В Сети распространились сообщения о возможных проблемах со здоровьем у легендарной певицы Эдиты Пьехи.

Эдита Станиславовна Пьеха
Фото: commons.wikimedia.org by Leo Medvedev/Лев Леонидович Медведев, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Эдита Станиславовна Пьеха

Telegram-канал Mash утверждал, что у 86-летней артистки якобы обнаружили признаки возрастной деменции, гипертонию и значительный набор веса, что привело к гипертоническим кризам и нарушениям памяти.

Однако помощница Пьехи, Ирина, в разговоре с 360. ru категорически опровергла эти данные.

"Эдита Станиславовна чувствует себя нормально. Никакого ухудшения здоровья нет, а информация о деменции не имеет под собой оснований", — заявила Ирина.

Она также отметила, что поводов для подобных публикаций не было, а планов на проведение концертов в ближайшее время не существует: "Всему своё время".

Ранее Mash писал, что Пьеха якобы страдает от дезориентации и проблем с давлением на фоне набора 30 кг. Однако близкие к артистке источники подчеркивают, что слухи не соответствуют действительности.

Ранее Джордж Клуни публично ответил Дональду Трампу.

Уточнения

Эди́та Станиславовна Пье́ха (при рождении Эдит-Мари Пьеха (фр. Édith-Marie Pierha; пол. Edyta Maria Piecha); род. 31 июля 1937, Нуаэль-су-Лан, Франция) — советская и российская эстрадная певица и актриса польского происхождения.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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