Эдита Пьеха в центре слухов о здоровье: помощница артистки раскрыла правду

1:10 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

В Сети распространились сообщения о возможных проблемах со здоровьем у легендарной певицы Эдиты Пьехи.

Фото: commons.wikimedia.org by Leo Medvedev/Лев Леонидович Медведев, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Эдита Станиславовна Пьеха

Telegram-канал Mash утверждал, что у 86-летней артистки якобы обнаружили признаки возрастной деменции, гипертонию и значительный набор веса, что привело к гипертоническим кризам и нарушениям памяти.

Однако помощница Пьехи, Ирина, в разговоре с 360. ru категорически опровергла эти данные.

"Эдита Станиславовна чувствует себя нормально. Никакого ухудшения здоровья нет, а информация о деменции не имеет под собой оснований", — заявила Ирина.

Она также отметила, что поводов для подобных публикаций не было, а планов на проведение концертов в ближайшее время не существует: "Всему своё время".

Ранее Mash писал, что Пьеха якобы страдает от дезориентации и проблем с давлением на фоне набора 30 кг. Однако близкие к артистке источники подчеркивают, что слухи не соответствуют действительности.

Ранее Джордж Клуни публично ответил Дональду Трампу.

Уточнения

Эди́та Станиславовна Пье́ха (при рождении Эдит-Мари Пьеха (фр. Édith-Marie Pierha; пол. Edyta Maria Piecha); род. 31 июля 1937, Нуаэль-су-Лан, Франция) — советская и российская эстрадная певица и актриса польского происхождения.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.