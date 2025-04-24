Дрю Бэрримор: как 49 лет карьеры и борьба с алкоголизмом сделали её сильнее

1:42 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Дрю Бэрримор делится откровениями о борьбе с зависимостями и радует успехами в карьере, вдохновляя миллионы позитивом.

Фото: ВК-аккаунт Дрю Бэрримор is licensed under public doman Актриса Дрю Бэрримор

Звезда Голливуда Дрю Бэрримор начала свою карьеру ещё в младенчестве.

"В 11 месяцев я была перед камерой для рекламы", — вспоминает актриса.

В семь лет Стивен Спилберг выбирает её для съёмок, она становится Герти, милым и озорным лицом, которое движет планетой. Всё, однако, приходит слишком быстро: успех, деньги, обложки. Но и бездна.

В девять лет её ждёт первая встреча с алкоголем, затем с наркотиками. В 13 лет после попытки добровольно уйти из жизни мать госпитализирует её на полтора года. Он выживает. Возрождается. В 15 лет она живёт одна.

В 1990 — х и 2000-х годах она стала секс-символом и поп-иконой. Сегодня, в 50 лет, она заботливая мать двоих детей Олив и Фрэнки, продюсер и ведущая шоу Дрю Бэрримор, где она демонстрирует всю свою способность заново изобрести себя.

"Это самый счастливый момент в моей жизни, — говорит она, — у меня нет проблем со старением".

В Суперкубке, высшем символе американизма, она снялась с англичанином Орландо Блумом.

"Иногда даже я не понимаю, как можно быть здесь после сорока девяти лет карьеры. Может быть, потому что я действительно люблю то, что я делаю. Иногда я так много работаю, что теряю голос, сижу в тишине с табличкой: "вокальный отдых", - рассказала Дрю.

Уточнения

Дрю Блайт Бэ́рримор (англ. Drew Blyth Barrymore; род. 22 февраля 1975, Калвер-Сити, Калифорния, США) — американская актриса, кинорежиссёр, модель, писательница и продюсер. Представительница актёрской династии Бэрриморов, внучка Джона Бэрримора. Её прорывом стала роль в фильме «Инопланетянин» (1982).





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