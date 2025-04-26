Развод не приговор: Алексей Гоман раскрыл правду об отношениях с бывшей женой Марией Зайцевой

1:13 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Алексей Гоман остаётся завидным холостяком, и, по всей видимости, он решил остаться им на всю жизнь. Певец признавался, что ему нравится жить одному, однако, несмотря на развод, он сохранил прекрасные отношения с бывшей женой Марией Зайцевой.

Фото: commons.wikimedia.org by Shiv's fotografia, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Подсолнухи

У Алексея и Марии нет никаких претензий друг к другу. Они время от времени встречаются, поскольку их связывает общая дочь, и прекрасно общаются друг с другом. Гоман считает Зайцеву замечательным и мудрым человеком.

Некоторые поклонники надеются, что бывшие супруги снова будут вместе, однако, несмотря на хорошие отношения, Гоман уверяет, что этого не произойдёт.

"С Машей поставлена точка. Ни обид, ни сожалений. Только взаимная человеческая любовь и уважение. Благодаря ей у нашей дочки есть мама и папа, а у нас есть она. Дочка, когда мы все вместе встречаемся, кричит нам: "Целуйтесь!" Мы смеёмся и отвечаем: "Сандра, мы давно развелись!" Она это понимает и принимает. Мудрая девочка. Вся в мать", — сообщил Гоман в интервью Леди Mail.

Уточнения

Алексе́й Влади́мирович Го́ман (род. 12 сентября 1983, Мурманск, СССР) — российский певец, автор песен и актёр.



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